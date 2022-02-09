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"الحصيني": غدًا بداية آخر مواسم الشتاء وعدد أيامه 39 يومًا

يغلب عليه اعتدال الأجواء ويبلغ الربيع أوجه متى ما نبتت الأرض

يبدأ موسم العقارب، ثالث وآخر مواسم الشتاء، يوم غدٍ الخميس، أول دخول له، وهو ثلاثة منازل، وعدد أيامه 39 يومًا.

وتفصيلًا: قال خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن يوم غد الخميس 1443/7/9هـ هو أول أيام العقارب؛ مشيرًا إلى أن نوء العقارب "ليس نجمًا"، إنما هي صفة تتصف بها هذه الأيام.

وأوضح "الحصيني" أن منازل العقارب ثلاثة هي: سعد الذابح العقرب الأولى "السم"، وسعد بلع العقرب الثانية "الدم"، وسعد السعود العقرب الثالثة "الدسم"، ولها من أسمائها نصيب، وعدد أيامها 39 يومًا.

‏وأضاف: "هي مظنة البرد متى هبت رياح باردة أصلها قطبي أو سيبيري قد يحصل منه أضرار".

وأشار إلى أن "سعد الذابح" و"سعد بلع" هما من فصل الشتاء، بينما "سعد السعود" من فصل الربيع؛ أي أن 26 يومًا من العقارب شتاء، و13 يومًا في الربيع.

وتابع: "تقول العامة: إذا دخلت العقارب صار الخير قارب. ويغلب عليها اعتدال الأجواء، ويبلغ الربيع أوجه متى ما نبتت الأرض وطرح الله البركة".

موسم العقارب حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": غدًا بداية آخر مواسم الشتاء وعدد أيامه 39 يومًا
سبق

يبدأ موسم العقارب، ثالث وآخر مواسم الشتاء، يوم غدٍ الخميس، أول دخول له، وهو ثلاثة منازل، وعدد أيامه 39 يومًا.

وتفصيلًا: قال خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن يوم غد الخميس 1443/7/9هـ هو أول أيام العقارب؛ مشيرًا إلى أن نوء العقارب "ليس نجمًا"، إنما هي صفة تتصف بها هذه الأيام.

وأوضح "الحصيني" أن منازل العقارب ثلاثة هي: سعد الذابح العقرب الأولى "السم"، وسعد بلع العقرب الثانية "الدم"، وسعد السعود العقرب الثالثة "الدسم"، ولها من أسمائها نصيب، وعدد أيامها 39 يومًا.

‏وأضاف: "هي مظنة البرد متى هبت رياح باردة أصلها قطبي أو سيبيري قد يحصل منه أضرار".

وأشار إلى أن "سعد الذابح" و"سعد بلع" هما من فصل الشتاء، بينما "سعد السعود" من فصل الربيع؛ أي أن 26 يومًا من العقارب شتاء، و13 يومًا في الربيع.

وتابع: "تقول العامة: إذا دخلت العقارب صار الخير قارب. ويغلب عليها اعتدال الأجواء، ويبلغ الربيع أوجه متى ما نبتت الأرض وطرح الله البركة".

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
06:10 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
07:30 PM

"الحصيني": غدًا بداية آخر مواسم الشتاء وعدد أيامه 39 يومًا

يغلب عليه اعتدال الأجواء ويبلغ الربيع أوجه متى ما نبتت الأرض

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
2,469

يبدأ موسم العقارب، ثالث وآخر مواسم الشتاء، يوم غدٍ الخميس، أول دخول له، وهو ثلاثة منازل، وعدد أيامه 39 يومًا.

وتفصيلًا: قال خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن يوم غد الخميس 1443/7/9هـ هو أول أيام العقارب؛ مشيرًا إلى أن نوء العقارب "ليس نجمًا"، إنما هي صفة تتصف بها هذه الأيام.

وأوضح "الحصيني" أن منازل العقارب ثلاثة هي: سعد الذابح العقرب الأولى "السم"، وسعد بلع العقرب الثانية "الدم"، وسعد السعود العقرب الثالثة "الدسم"، ولها من أسمائها نصيب، وعدد أيامها 39 يومًا.

‏وأضاف: "هي مظنة البرد متى هبت رياح باردة أصلها قطبي أو سيبيري قد يحصل منه أضرار".

وأشار إلى أن "سعد الذابح" و"سعد بلع" هما من فصل الشتاء، بينما "سعد السعود" من فصل الربيع؛ أي أن 26 يومًا من العقارب شتاء، و13 يومًا في الربيع.

وتابع: "تقول العامة: إذا دخلت العقارب صار الخير قارب. ويغلب عليها اعتدال الأجواء، ويبلغ الربيع أوجه متى ما نبتت الأرض وطرح الله البركة".

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