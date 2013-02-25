"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م

تمهيداً لرفعها إلى "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"

استعرضت لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج رؤية المملكة 2030) اليوم، خطة التنفيذ للبرنامج للأعوام 2021 - 2025م، برئاسة الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس لجنة البرنامج, وبحضور ومشاركة أعضاء لجنة البرنامج.



وجاء استعراض الخطة ضمن جدول أعمال اجتماع التاسع، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وذلك لاعتمادها، كما شهد الاجتماع جملة من التوصيات التي تصب في مصلحة تحقيق رؤية المملكة 2030، فيما يخص منظومة خدمة ضيوف الرحمن.