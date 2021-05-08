"العويسي" يشيد بجهود العاملين بالمجال الإنساني في تخفيف معاناة الشعوب

هنّأ الأسرة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بمناسبة اليوم العالمي

أكّد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى؛ أن الهيئة حريصة على ترسيخ ونشر القيم الإنسانية وتعزيز وعي المجتمع بأهمية العمل الإنساني بما يسهم في نماء وبناء المجتمع نحو الارتقاء بمنظومة العمل الإنساني وفقاً لأفضل المعايير العالمية، مبيناً أن القيم الإنسانية هي إحدى الرسائل السامية التي تتبناها الهيئة لتلهم بها المجتمع والعالم.

وهنّأ العويسي؛ الأسرة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يوافق الثامن من شهر مايو، مشيراً إلى أهمية هذه المناسبة في الاحتفاء بالعاملين في المجال الإنساني الذين بذلوا قصارى جهدهم لتخفيف المعاناة التي فرضتها جائحة كورونا على الشعوب حول العالم.

ونوّه إلى حرص منسوبي الجهات الإنسانية على ضمان الوفاء والالتزام بالعمل الإنساني في الظروف كافة لتخفيف المعاناة التي يواجهها الشعوب من جرّاء هذه الجائحة، فعلى الرغم من نقص الإمكانات الطبية في كثير من الدول حول العالم إلا أن العمل الإنساني مازال يسجل أروع الملاحم الإنسانية.

وقال العويسى "تدخل الهيئة عامها الثاني في مواجهة أزمة كورونا، وبفضل الله ما زال سفراء الحياة يقومون بمسؤولياتهم تجاه المجتمع من خلال تقديم الخدمة الإسعافية لطالبيها والإسهام في توعية أفراد المجتمع عبر تقديم الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية وتنفيذ المبادرات المجتمعية".

وأعرب عن شكره للعاملين في الهيئة من طواقم إسعافية وإداريين ومتطوعين كافة، على ما قدّموه من جهود إنسانية لحفظ الأرواح وتخفيف المعاناة عن أفراد المجتمع كافة دون تميز، مشيداً بدورهم الملهم في دفع عجلة التطوير في العمل الإنساني الذي تقدمه الهيئة.