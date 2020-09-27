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"قُطَّاع طرق" يقتلون 22 نيجيريًّا في هجوم على قاعدة عسكرية

بين الضحايا 14 جنديًّا و5 أفراد شرطة

قُتل 22 من أفراد الأمن النيجيريين اليوم الاثنين في هجوم شنه قُطَّاع طرق على قاعدة عسكرية نائية في سوكوتو شمال غربي البلاد.

وأوضح العضو في برلمان الولاية أمين جوبير أن السلطات عثرت على 17 جثة أولاً، ثم خمس جثث أخرى، وفقًا لـ"رويترز".

وبيَّن أن القتلى هم: 14 جنديًّا، و5 من رجال الشرطة، و3 من قوة الدفاع المدني.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"قُطَّاع طرق" يقتلون 22 نيجيريًّا في هجوم على قاعدة عسكرية
سبق

قُتل 22 من أفراد الأمن النيجيريين اليوم الاثنين في هجوم شنه قُطَّاع طرق على قاعدة عسكرية نائية في سوكوتو شمال غربي البلاد.

وأوضح العضو في برلمان الولاية أمين جوبير أن السلطات عثرت على 17 جثة أولاً، ثم خمس جثث أخرى، وفقًا لـ"رويترز".

وبيَّن أن القتلى هم: 14 جنديًّا، و5 من رجال الشرطة، و3 من قوة الدفاع المدني.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
09:30 PM

"قُطَّاع طرق" يقتلون 22 نيجيريًّا في هجوم على قاعدة عسكرية

بين الضحايا 14 جنديًّا و5 أفراد شرطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 22 من أفراد الأمن النيجيريين اليوم الاثنين في هجوم شنه قُطَّاع طرق على قاعدة عسكرية نائية في سوكوتو شمال غربي البلاد.

وأوضح العضو في برلمان الولاية أمين جوبير أن السلطات عثرت على 17 جثة أولاً، ثم خمس جثث أخرى، وفقًا لـ"رويترز".

وبيَّن أن القتلى هم: 14 جنديًّا، و5 من رجال الشرطة، و3 من قوة الدفاع المدني.

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