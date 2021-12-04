أعلنت وزارة التعليم عن التقويم الدراسي للفصل الثاني للتعليم العام، والذي تنطلق الدراسة فيه بدءًا من يوم غدٍ الأحد بعد انتهاء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول. واشتمل تقويم الفصل الدراسي الثاني على خمس إجازات دراسية، أولها إجازة نهاية أسبوع مطولة (يوم الأحد) الموافق 15 / 05/ 1443هـ، يليها إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، والتي توافق نهاية دوام يوم الخميس 03/ 06/ 1443هـ، وتكون بداية الدراسة بعدها يوم الأحد 13 / 06/ 1443هـ. كما اشتمل التقويم على إجازة نهاية أسبوع مطولة ليومي الأربعاء والخميس والموافق لتاريخ 01-02/ 07/ 1443، ومثلها ليومي الأربعاء والخميس في تاريخ 22- 23 / 07/ 1443هـ، ثم تستمر الدراسة حتى بداية إجازة الفصل والتي توافق نهاية دوام يوم الخميس 07/ 08/ 1443هـ.

"التعليم" تعلن تقويم الفصل الدراسي الثاني.. يتضمن 5 إجازات دراسية فهد الغبيوي سبق 2021-12-04 أعلنت وزارة التعليم عن التقويم الدراسي للفصل الثاني للتعليم العام، والذي تنطلق الدراسة فيه بدءًا من يوم غدٍ الأحد بعد انتهاء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.



واشتمل تقويم الفصل الدراسي الثاني على خمس إجازات دراسية، أولها إجازة نهاية أسبوع مطولة (يوم الأحد) الموافق 15 / 05/ 1443هـ، يليها إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، والتي توافق نهاية دوام يوم الخميس 03/ 06/ 1443هـ، وتكون بداية الدراسة بعدها يوم الأحد 13 / 06/ 1443هـ.



كما اشتمل التقويم على إجازة نهاية أسبوع مطولة ليومي الأربعاء والخميس والموافق لتاريخ 01-02/ 07/ 1443، ومثلها ليومي الأربعاء والخميس في تاريخ 22- 23 / 07/ 1443هـ، ثم تستمر الدراسة حتى بداية إجازة الفصل والتي توافق نهاية دوام يوم الخميس 07/ 08/ 1443هـ.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443 09:28 PM

"التعليم" تعلن تقويم الفصل الدراسي الثاني.. يتضمن 5 إجازات دراسية تنطلق فيه الدراسة غدًا الأحد وحتى شهر شعبان المقبل





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أعلنت وزارة التعليم عن التقويم الدراسي للفصل الثاني للتعليم العام، والذي تنطلق الدراسة فيه بدءًا من يوم غدٍ الأحد بعد انتهاء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.



واشتمل تقويم الفصل الدراسي الثاني على خمس إجازات دراسية، أولها إجازة نهاية أسبوع مطولة (يوم الأحد) الموافق 15 / 05/ 1443هـ، يليها إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، والتي توافق نهاية دوام يوم الخميس 03/ 06/ 1443هـ، وتكون بداية الدراسة بعدها يوم الأحد 13 / 06/ 1443هـ.



كما اشتمل التقويم على إجازة نهاية أسبوع مطولة ليومي الأربعاء والخميس والموافق لتاريخ 01-02/ 07/ 1443، ومثلها ليومي الأربعاء والخميس في تاريخ 22- 23 / 07/ 1443هـ، ثم تستمر الدراسة حتى بداية إجازة الفصل والتي توافق نهاية دوام يوم الخميس 07/ 08/ 1443هـ.