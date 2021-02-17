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الصالة الرياضية بجامعة الطائف تستقبل أولى الشحنات من لقاح كورونا

"الثبيتي" قال إنها لحظة انتظرناها لتطوي صفحات من الجهد لأبطال الصحة

استقبلت محافظة الطائف، اليوم الأربعاء أول شحنة من لقاح فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، حيث كان في استقبالها القائمون على مقر تلقي اللقاح بمبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف، وفي مقدمتهم مساعد مدير صحة الطائف للصحة العامة خالد الثبيتي، والمتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان.

وتفصيلاً، قال "الثبيتي" : اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، اللهم احفظ لنا حكومتنا الرشيدة، لحظة استلام اللقاح من أجمل اللحظات التي انتظرناها لتطوي صفحات من الجهد بذلها أبطال الصحة لخدمة وطن غالٍ على قلوبنا كل الدعوات أن يحمينا وإياكم من كل سوء، وفي انتظاركم لخدمتكم بمركز اللقاح.

ولا تزال الجهود مستمرة على مدار الساعة لاستقبال المراجعين وتقديم لهم الخدمة الصحية.

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الصالة الرياضية بجامعة الطائف تستقبل أولى الشحنات من لقاح كورونا
سبق

استقبلت محافظة الطائف، اليوم الأربعاء أول شحنة من لقاح فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، حيث كان في استقبالها القائمون على مقر تلقي اللقاح بمبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف، وفي مقدمتهم مساعد مدير صحة الطائف للصحة العامة خالد الثبيتي، والمتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان.

وتفصيلاً، قال "الثبيتي" : اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، اللهم احفظ لنا حكومتنا الرشيدة، لحظة استلام اللقاح من أجمل اللحظات التي انتظرناها لتطوي صفحات من الجهد بذلها أبطال الصحة لخدمة وطن غالٍ على قلوبنا كل الدعوات أن يحمينا وإياكم من كل سوء، وفي انتظاركم لخدمتكم بمركز اللقاح.

ولا تزال الجهود مستمرة على مدار الساعة لاستقبال المراجعين وتقديم لهم الخدمة الصحية.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
10:28 PM

الصالة الرياضية بجامعة الطائف تستقبل أولى الشحنات من لقاح كورونا

"الثبيتي" قال إنها لحظة انتظرناها لتطوي صفحات من الجهد لأبطال الصحة

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متعب البقمي - الطائف
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1,660

استقبلت محافظة الطائف، اليوم الأربعاء أول شحنة من لقاح فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، حيث كان في استقبالها القائمون على مقر تلقي اللقاح بمبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف، وفي مقدمتهم مساعد مدير صحة الطائف للصحة العامة خالد الثبيتي، والمتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان.

وتفصيلاً، قال "الثبيتي" : اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، اللهم احفظ لنا حكومتنا الرشيدة، لحظة استلام اللقاح من أجمل اللحظات التي انتظرناها لتطوي صفحات من الجهد بذلها أبطال الصحة لخدمة وطن غالٍ على قلوبنا كل الدعوات أن يحمينا وإياكم من كل سوء، وفي انتظاركم لخدمتكم بمركز اللقاح.

ولا تزال الجهود مستمرة على مدار الساعة لاستقبال المراجعين وتقديم لهم الخدمة الصحية.

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