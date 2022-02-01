النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بحضور وكيل المحافظة والفرق التطوعية.. "ابن سعيد" يطلق مبادرة "ممتثل 2" بالطائف

لتعزيز امتثال المجتمع والأنشطة التجارية والعاملين بها بالإجراءات الاحترازية

دشن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال المشرف العام على إدارة دعم وتمكين الأمانات، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد حملة (ممتثل 2) بسوق تيرا مول في محافظة الطائف، وذلك بحضور وكيل المحافظة ناصر السبيعي، وأمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، والوكلاء، والمساعدين والمختصين، وبمشاركة الفرق التطوعية التي تضم المتطوعين والمتطوعات من أبناء الطائف، وتهدف الحملة إلى تعزيز امتثال المجتمع والأنشطة التجارية والعاملين بها بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية، واللوائح البلدية.

وقام المهندس عبدالله بن سعيد بجولة على المحال التجارية داخل السوق للتأكد من امتثالها للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، ووضع ملصق امتثال على المحال التجارية الممتثلة، وقد رافقه خلال الجولة ناصر السبيعي، والدكتور أحمد القثامي، وجرى خلال الحملة توزيع العديد من النشرات التعريفية بالحملة (ممتثل 2).

كما دشن وكيل محافظة الطائف، ناصر السبيعي ضمن فعاليات تدشين حملة ممتثل 2، معرض الفن التشكيلي (مناعتنا حياة) والذي تنفذه مجموعة يا موهوب الطائف للفن والإبداع الذي يضم مجموعة من فناني وفنانات الطائف.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن هذه المبادرة والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ودشنها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أخيرًا تهدف إلى رفع درجة امتثال الفرد والمجتمع باللوائح والتعليمات، وتحفيز سلوك الامتثال ليكون منهج حياة، وجعل الجميع مساهمين في التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وبيّن أمين الطائف أن الأمانة وبمشاركة الجهات المعنية تعمل من خلال المبادرة على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال للوائح والأنظمة البلدية، ورفع مستوى الشفافية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك أبناء وبنات المحافظة المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع وأفراده.

وأشار إلى أن حملة ممتثل في موسمها الأول حققت نجاحات ملموسة بحمد الله وحفزت الأنشطة التجارية على التنافس لتحقيق معايير الامتثال، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية بتطبيق قياس الحرارة للزوار وفحص الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا، وتوفير الكمامات والقفازات وتطبيق التباعد الجسدي وتنظيم الكثافة داخل المحل، وغيرها من وسائل الوقاية التي تعزز السلامة العامة، مبينًا أن الحملة الحالية ستحقق المستهدفات بتعاون الجميع.

ومن جانب آخر، قال وكيل أمين الطائف للخدمات المهندس فيصل سراج الزهراني لـ"سبق": نطمح من خلال هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي ورفع مستوى التقيد بالإجراءات الاحترازية بحيث إن أصحاب المحال التجارية شركاء حقيقيون للأمانة ويمثلون شريحة كبرى من خلال التعاون مع مراقبي الأمانة.

وأوضح المهندس "الزهراني": وجدنا تفاعلاً كبيرًا أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة للحد من انتشار فيروس "كورونا" ونسعى وبكل جهد إلى التوعية وتحفيز المواطنين والمقيمين بالاستمرار على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية وليس الحرص على فرض الغرامات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بحضور وكيل المحافظة والفرق التطوعية.. "ابن سعيد" يطلق مبادرة "ممتثل 2" بالطائف
سبق

دشن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال المشرف العام على إدارة دعم وتمكين الأمانات، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد حملة (ممتثل 2) بسوق تيرا مول في محافظة الطائف، وذلك بحضور وكيل المحافظة ناصر السبيعي، وأمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، والوكلاء، والمساعدين والمختصين، وبمشاركة الفرق التطوعية التي تضم المتطوعين والمتطوعات من أبناء الطائف، وتهدف الحملة إلى تعزيز امتثال المجتمع والأنشطة التجارية والعاملين بها بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية، واللوائح البلدية.

وقام المهندس عبدالله بن سعيد بجولة على المحال التجارية داخل السوق للتأكد من امتثالها للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، ووضع ملصق امتثال على المحال التجارية الممتثلة، وقد رافقه خلال الجولة ناصر السبيعي، والدكتور أحمد القثامي، وجرى خلال الحملة توزيع العديد من النشرات التعريفية بالحملة (ممتثل 2).

كما دشن وكيل محافظة الطائف، ناصر السبيعي ضمن فعاليات تدشين حملة ممتثل 2، معرض الفن التشكيلي (مناعتنا حياة) والذي تنفذه مجموعة يا موهوب الطائف للفن والإبداع الذي يضم مجموعة من فناني وفنانات الطائف.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن هذه المبادرة والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ودشنها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أخيرًا تهدف إلى رفع درجة امتثال الفرد والمجتمع باللوائح والتعليمات، وتحفيز سلوك الامتثال ليكون منهج حياة، وجعل الجميع مساهمين في التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وبيّن أمين الطائف أن الأمانة وبمشاركة الجهات المعنية تعمل من خلال المبادرة على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال للوائح والأنظمة البلدية، ورفع مستوى الشفافية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك أبناء وبنات المحافظة المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع وأفراده.

وأشار إلى أن حملة ممتثل في موسمها الأول حققت نجاحات ملموسة بحمد الله وحفزت الأنشطة التجارية على التنافس لتحقيق معايير الامتثال، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية بتطبيق قياس الحرارة للزوار وفحص الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا، وتوفير الكمامات والقفازات وتطبيق التباعد الجسدي وتنظيم الكثافة داخل المحل، وغيرها من وسائل الوقاية التي تعزز السلامة العامة، مبينًا أن الحملة الحالية ستحقق المستهدفات بتعاون الجميع.

ومن جانب آخر، قال وكيل أمين الطائف للخدمات المهندس فيصل سراج الزهراني لـ"سبق": نطمح من خلال هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي ورفع مستوى التقيد بالإجراءات الاحترازية بحيث إن أصحاب المحال التجارية شركاء حقيقيون للأمانة ويمثلون شريحة كبرى من خلال التعاون مع مراقبي الأمانة.

وأوضح المهندس "الزهراني": وجدنا تفاعلاً كبيرًا أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة للحد من انتشار فيروس "كورونا" ونسعى وبكل جهد إلى التوعية وتحفيز المواطنين والمقيمين بالاستمرار على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية وليس الحرص على فرض الغرامات.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
01:05 AM

بحضور وكيل المحافظة والفرق التطوعية.. "ابن سعيد" يطلق مبادرة "ممتثل 2" بالطائف

لتعزيز امتثال المجتمع والأنشطة التجارية والعاملين بها بالإجراءات الاحترازية

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
211

دشن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال المشرف العام على إدارة دعم وتمكين الأمانات، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد حملة (ممتثل 2) بسوق تيرا مول في محافظة الطائف، وذلك بحضور وكيل المحافظة ناصر السبيعي، وأمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، والوكلاء، والمساعدين والمختصين، وبمشاركة الفرق التطوعية التي تضم المتطوعين والمتطوعات من أبناء الطائف، وتهدف الحملة إلى تعزيز امتثال المجتمع والأنشطة التجارية والعاملين بها بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية، واللوائح البلدية.

وقام المهندس عبدالله بن سعيد بجولة على المحال التجارية داخل السوق للتأكد من امتثالها للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، ووضع ملصق امتثال على المحال التجارية الممتثلة، وقد رافقه خلال الجولة ناصر السبيعي، والدكتور أحمد القثامي، وجرى خلال الحملة توزيع العديد من النشرات التعريفية بالحملة (ممتثل 2).

كما دشن وكيل محافظة الطائف، ناصر السبيعي ضمن فعاليات تدشين حملة ممتثل 2، معرض الفن التشكيلي (مناعتنا حياة) والذي تنفذه مجموعة يا موهوب الطائف للفن والإبداع الذي يضم مجموعة من فناني وفنانات الطائف.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن هذه المبادرة والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ودشنها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أخيرًا تهدف إلى رفع درجة امتثال الفرد والمجتمع باللوائح والتعليمات، وتحفيز سلوك الامتثال ليكون منهج حياة، وجعل الجميع مساهمين في التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وبيّن أمين الطائف أن الأمانة وبمشاركة الجهات المعنية تعمل من خلال المبادرة على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال للوائح والأنظمة البلدية، ورفع مستوى الشفافية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك أبناء وبنات المحافظة المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع وأفراده.

وأشار إلى أن حملة ممتثل في موسمها الأول حققت نجاحات ملموسة بحمد الله وحفزت الأنشطة التجارية على التنافس لتحقيق معايير الامتثال، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية بتطبيق قياس الحرارة للزوار وفحص الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا، وتوفير الكمامات والقفازات وتطبيق التباعد الجسدي وتنظيم الكثافة داخل المحل، وغيرها من وسائل الوقاية التي تعزز السلامة العامة، مبينًا أن الحملة الحالية ستحقق المستهدفات بتعاون الجميع.

ومن جانب آخر، قال وكيل أمين الطائف للخدمات المهندس فيصل سراج الزهراني لـ"سبق": نطمح من خلال هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي ورفع مستوى التقيد بالإجراءات الاحترازية بحيث إن أصحاب المحال التجارية شركاء حقيقيون للأمانة ويمثلون شريحة كبرى من خلال التعاون مع مراقبي الأمانة.

وأوضح المهندس "الزهراني": وجدنا تفاعلاً كبيرًا أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة للحد من انتشار فيروس "كورونا" ونسعى وبكل جهد إلى التوعية وتحفيز المواطنين والمقيمين بالاستمرار على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية وليس الحرص على فرض الغرامات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,811

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة