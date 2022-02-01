بحضور وكيل المحافظة والفرق التطوعية.. "ابن سعيد" يطلق مبادرة "ممتثل 2" بالطائف

لتعزيز امتثال المجتمع والأنشطة التجارية والعاملين بها بالإجراءات الاحترازية

دشن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال المشرف العام على إدارة دعم وتمكين الأمانات، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد حملة (ممتثل 2) بسوق تيرا مول في محافظة الطائف، وذلك بحضور وكيل المحافظة ناصر السبيعي، وأمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، والوكلاء، والمساعدين والمختصين، وبمشاركة الفرق التطوعية التي تضم المتطوعين والمتطوعات من أبناء الطائف، وتهدف الحملة إلى تعزيز امتثال المجتمع والأنشطة التجارية والعاملين بها بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية، واللوائح البلدية.

وقام المهندس عبدالله بن سعيد بجولة على المحال التجارية داخل السوق للتأكد من امتثالها للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، ووضع ملصق امتثال على المحال التجارية الممتثلة، وقد رافقه خلال الجولة ناصر السبيعي، والدكتور أحمد القثامي، وجرى خلال الحملة توزيع العديد من النشرات التعريفية بالحملة (ممتثل 2).

كما دشن وكيل محافظة الطائف، ناصر السبيعي ضمن فعاليات تدشين حملة ممتثل 2، معرض الفن التشكيلي (مناعتنا حياة) والذي تنفذه مجموعة يا موهوب الطائف للفن والإبداع الذي يضم مجموعة من فناني وفنانات الطائف.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن هذه المبادرة والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ودشنها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أخيرًا تهدف إلى رفع درجة امتثال الفرد والمجتمع باللوائح والتعليمات، وتحفيز سلوك الامتثال ليكون منهج حياة، وجعل الجميع مساهمين في التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وبيّن أمين الطائف أن الأمانة وبمشاركة الجهات المعنية تعمل من خلال المبادرة على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال للوائح والأنظمة البلدية، ورفع مستوى الشفافية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك أبناء وبنات المحافظة المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع وأفراده.

وأشار إلى أن حملة ممتثل في موسمها الأول حققت نجاحات ملموسة بحمد الله وحفزت الأنشطة التجارية على التنافس لتحقيق معايير الامتثال، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية بتطبيق قياس الحرارة للزوار وفحص الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا، وتوفير الكمامات والقفازات وتطبيق التباعد الجسدي وتنظيم الكثافة داخل المحل، وغيرها من وسائل الوقاية التي تعزز السلامة العامة، مبينًا أن الحملة الحالية ستحقق المستهدفات بتعاون الجميع.

ومن جانب آخر، قال وكيل أمين الطائف للخدمات المهندس فيصل سراج الزهراني لـ"سبق": نطمح من خلال هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي ورفع مستوى التقيد بالإجراءات الاحترازية بحيث إن أصحاب المحال التجارية شركاء حقيقيون للأمانة ويمثلون شريحة كبرى من خلال التعاون مع مراقبي الأمانة.

وأوضح المهندس "الزهراني": وجدنا تفاعلاً كبيرًا أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة للحد من انتشار فيروس "كورونا" ونسعى وبكل جهد إلى التوعية وتحفيز المواطنين والمقيمين بالاستمرار على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية وليس الحرص على فرض الغرامات.