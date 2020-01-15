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"مدني جدة" يسيطر على حريق مجمع أدوات للكهرباء بالعزيزية

بمشاركة 13 فرقة إطفاء وإنقاذ ومعدات مساندة

تمكَّنت 13 فرقة إطفاء وإنقاذ ومعدات مساندة من الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على حريق بمجمع تجاري لبيع الأدوات الكهربائية بحي العزيزية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني: إن الحادث كان احتراقًا في عدد من المحال بمجمع تجاري، نشاطه بيع الأدوات الكهربائية. وتبلغ مساحة الاحتراق 30 في 20 مترًا، وتمت السيطرة على الحريق، ولم تُسجَّل أية إصابات -ولله الحمد-.

وأهاب "القرني" بجميع أصحاب الأنشطة التجارية لضرورة توفير وسائل السلامة بمواقعهم، والمحافظة على عمل الصيانة الدائمة لها، متمنيًا السلامة للجميع.

جدة الدفاع المدني حريق بمجمع تجاري لبيع الأدوات الكهربائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جدة" يسيطر على حريق مجمع أدوات للكهرباء بالعزيزية
سبق

تمكَّنت 13 فرقة إطفاء وإنقاذ ومعدات مساندة من الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على حريق بمجمع تجاري لبيع الأدوات الكهربائية بحي العزيزية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني: إن الحادث كان احتراقًا في عدد من المحال بمجمع تجاري، نشاطه بيع الأدوات الكهربائية. وتبلغ مساحة الاحتراق 30 في 20 مترًا، وتمت السيطرة على الحريق، ولم تُسجَّل أية إصابات -ولله الحمد-.

وأهاب "القرني" بجميع أصحاب الأنشطة التجارية لضرورة توفير وسائل السلامة بمواقعهم، والمحافظة على عمل الصيانة الدائمة لها، متمنيًا السلامة للجميع.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
12:54 AM

"مدني جدة" يسيطر على حريق مجمع أدوات للكهرباء بالعزيزية

بمشاركة 13 فرقة إطفاء وإنقاذ ومعدات مساندة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
2,839

تمكَّنت 13 فرقة إطفاء وإنقاذ ومعدات مساندة من الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على حريق بمجمع تجاري لبيع الأدوات الكهربائية بحي العزيزية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني: إن الحادث كان احتراقًا في عدد من المحال بمجمع تجاري، نشاطه بيع الأدوات الكهربائية. وتبلغ مساحة الاحتراق 30 في 20 مترًا، وتمت السيطرة على الحريق، ولم تُسجَّل أية إصابات -ولله الحمد-.

وأهاب "القرني" بجميع أصحاب الأنشطة التجارية لضرورة توفير وسائل السلامة بمواقعهم، والمحافظة على عمل الصيانة الدائمة لها، متمنيًا السلامة للجميع.

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