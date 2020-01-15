"مدني جدة" يسيطر على حريق مجمع أدوات للكهرباء بالعزيزية

بمشاركة 13 فرقة إطفاء وإنقاذ ومعدات مساندة

تمكَّنت 13 فرقة إطفاء وإنقاذ ومعدات مساندة من الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على حريق بمجمع تجاري لبيع الأدوات الكهربائية بحي العزيزية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني: إن الحادث كان احتراقًا في عدد من المحال بمجمع تجاري، نشاطه بيع الأدوات الكهربائية. وتبلغ مساحة الاحتراق 30 في 20 مترًا، وتمت السيطرة على الحريق، ولم تُسجَّل أية إصابات -ولله الحمد-.

وأهاب "القرني" بجميع أصحاب الأنشطة التجارية لضرورة توفير وسائل السلامة بمواقعهم، والمحافظة على عمل الصيانة الدائمة لها، متمنيًا السلامة للجميع.