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لوقف غزو "أوميكرون".. أستراليا تلجأ إلى قرار عاجل بشأن اللقاحات

بعد تسجيلها أمس السبت أعلى مستوى إصابات يومية منذ 6 أسابيع

بعد ارتفاع الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورون، لجأت أستراليا، اليوم الأحد، إلى تقليص وقت انتظار الحصول على جرعة تنشيطية ضد كوفيد-19.

وسبق أن قالت أستراليا إنها ستعطي جرعة تنشيطية لكل مَن تجاوز عمره 18 عاماً ومرت 6 أشهر على حصوله على الجرعة الثانية من التطعيم، لكن مع ارتفاع إصابات أوميكرون، قال وزير الصحة غريغ هانت، إنه سيتم تقليص هذه الفترة إلى 5 أشهر بعد الجرعة الثانية.

وتعد أستراليا واحدة من أكثر دول العالم تطعيماً مع تطعيم ما يقرب من 90 بالمئة من الأشخاص فوق سن 16 عاماً، وفق سكاي نيوز.

مع ذلك، قالت أستراليا إنها سجّلت 1556 إصابة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بعد تسجيلها السبت، أعلى مستوى إصابات يومية منذ 6 أسابيع.

وسجّلت أستراليا نحو 229 ألف إصابة بكوفيد-19 وهو أقل بكثير من العدد المسجل في دول أخرى، وسجلت أيضاً 2100 حالة وفاة.

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لوقف غزو "أوميكرون".. أستراليا تلجأ إلى قرار عاجل بشأن اللقاحات
سبق

بعد ارتفاع الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورون، لجأت أستراليا، اليوم الأحد، إلى تقليص وقت انتظار الحصول على جرعة تنشيطية ضد كوفيد-19.

وسبق أن قالت أستراليا إنها ستعطي جرعة تنشيطية لكل مَن تجاوز عمره 18 عاماً ومرت 6 أشهر على حصوله على الجرعة الثانية من التطعيم، لكن مع ارتفاع إصابات أوميكرون، قال وزير الصحة غريغ هانت، إنه سيتم تقليص هذه الفترة إلى 5 أشهر بعد الجرعة الثانية.

وتعد أستراليا واحدة من أكثر دول العالم تطعيماً مع تطعيم ما يقرب من 90 بالمئة من الأشخاص فوق سن 16 عاماً، وفق سكاي نيوز.

مع ذلك، قالت أستراليا إنها سجّلت 1556 إصابة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بعد تسجيلها السبت، أعلى مستوى إصابات يومية منذ 6 أسابيع.

وسجّلت أستراليا نحو 229 ألف إصابة بكوفيد-19 وهو أقل بكثير من العدد المسجل في دول أخرى، وسجلت أيضاً 2100 حالة وفاة.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
09:42 AM

لوقف غزو "أوميكرون".. أستراليا تلجأ إلى قرار عاجل بشأن اللقاحات

بعد تسجيلها أمس السبت أعلى مستوى إصابات يومية منذ 6 أسابيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد ارتفاع الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورون، لجأت أستراليا، اليوم الأحد، إلى تقليص وقت انتظار الحصول على جرعة تنشيطية ضد كوفيد-19.

وسبق أن قالت أستراليا إنها ستعطي جرعة تنشيطية لكل مَن تجاوز عمره 18 عاماً ومرت 6 أشهر على حصوله على الجرعة الثانية من التطعيم، لكن مع ارتفاع إصابات أوميكرون، قال وزير الصحة غريغ هانت، إنه سيتم تقليص هذه الفترة إلى 5 أشهر بعد الجرعة الثانية.

وتعد أستراليا واحدة من أكثر دول العالم تطعيماً مع تطعيم ما يقرب من 90 بالمئة من الأشخاص فوق سن 16 عاماً، وفق سكاي نيوز.

مع ذلك، قالت أستراليا إنها سجّلت 1556 إصابة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بعد تسجيلها السبت، أعلى مستوى إصابات يومية منذ 6 أسابيع.

وسجّلت أستراليا نحو 229 ألف إصابة بكوفيد-19 وهو أقل بكثير من العدد المسجل في دول أخرى، وسجلت أيضاً 2100 حالة وفاة.

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