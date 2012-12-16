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السجن والغرامة لـ"عدو البيئة".. وهذا ما فعله في فرنسا

يواجه "عدو البيئة" عقوبة السجن ودفع غرامة ضخمة، بعدما قطع مئات الأشجار بطريقة غير شرعية في فرنسا ونقلها إلى إسبانيا.

وحسب وكالة "فرانس برس"، مَثُل حطّاب إسباني الثلاثاء أمام محكمة فرنسية بتهمة قطع مئات الأشجار بطريقة غير شرعية في إحدى قرى جبال البيرينيه.

ويواجه الحطّاب عقوبة السجن 24 شهرًا، منها 12 شهرًا مع وقف التنفيذ في حال إدانته، بالإضافة إلى غرامة قدرها 25 ألف يورو؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وقُطعت نحو مئة من أشجار البلوط المعمرة، وأكثر من 300 شجرة صنوبر بطريقة غير شرعية في الفترة الواقعة بين نوفمبر 2020 وفبراير 2021، في بلدة بيرل إيه كاستوليه، التي يراوح ارتفاعها بين 600 و2000 متر عن سطح البحر في البيرينيه الفرنسية، ونقلت هذه الأشجار إلى إسبانيا.

وتَقدم 21 فرنسيًّا متضررًا بشكاوى، وتم التداول لإصدار الحكم في 15 فبراير القادم؛ حسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

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السجن والغرامة لـ"عدو البيئة".. وهذا ما فعله في فرنسا
سبق

يواجه "عدو البيئة" عقوبة السجن ودفع غرامة ضخمة، بعدما قطع مئات الأشجار بطريقة غير شرعية في فرنسا ونقلها إلى إسبانيا.

وحسب وكالة "فرانس برس"، مَثُل حطّاب إسباني الثلاثاء أمام محكمة فرنسية بتهمة قطع مئات الأشجار بطريقة غير شرعية في إحدى قرى جبال البيرينيه.

ويواجه الحطّاب عقوبة السجن 24 شهرًا، منها 12 شهرًا مع وقف التنفيذ في حال إدانته، بالإضافة إلى غرامة قدرها 25 ألف يورو؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وقُطعت نحو مئة من أشجار البلوط المعمرة، وأكثر من 300 شجرة صنوبر بطريقة غير شرعية في الفترة الواقعة بين نوفمبر 2020 وفبراير 2021، في بلدة بيرل إيه كاستوليه، التي يراوح ارتفاعها بين 600 و2000 متر عن سطح البحر في البيرينيه الفرنسية، ونقلت هذه الأشجار إلى إسبانيا.

وتَقدم 21 فرنسيًّا متضررًا بشكاوى، وتم التداول لإصدار الحكم في 15 فبراير القادم؛ حسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
10:45 AM

السجن والغرامة لـ"عدو البيئة".. وهذا ما فعله في فرنسا

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أيمن حسن - الرياض
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1,473

يواجه "عدو البيئة" عقوبة السجن ودفع غرامة ضخمة، بعدما قطع مئات الأشجار بطريقة غير شرعية في فرنسا ونقلها إلى إسبانيا.

وحسب وكالة "فرانس برس"، مَثُل حطّاب إسباني الثلاثاء أمام محكمة فرنسية بتهمة قطع مئات الأشجار بطريقة غير شرعية في إحدى قرى جبال البيرينيه.

ويواجه الحطّاب عقوبة السجن 24 شهرًا، منها 12 شهرًا مع وقف التنفيذ في حال إدانته، بالإضافة إلى غرامة قدرها 25 ألف يورو؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وقُطعت نحو مئة من أشجار البلوط المعمرة، وأكثر من 300 شجرة صنوبر بطريقة غير شرعية في الفترة الواقعة بين نوفمبر 2020 وفبراير 2021، في بلدة بيرل إيه كاستوليه، التي يراوح ارتفاعها بين 600 و2000 متر عن سطح البحر في البيرينيه الفرنسية، ونقلت هذه الأشجار إلى إسبانيا.

وتَقدم 21 فرنسيًّا متضررًا بشكاوى، وتم التداول لإصدار الحكم في 15 فبراير القادم؛ حسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

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