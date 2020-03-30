"كورونا" يزيد إصاباته في العراق إلى 630
قضى على 4 مرضى
أفادت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين بتسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح عدد الإصابات الكلي 630 إصابة.
وأوضحت الوزارة أن أربعة أشخاص جُدد توفوا من جراء إصابتهم بالفيروس.
وأضافت بأن حالات الوفيات بلغت ٤٦، وحالات الشفاء وصلت إلى ١٥٢.
العراق
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يزيد إصاباته في العراق إلى 630
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-30
أفادت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين بتسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح عدد الإصابات الكلي 630 إصابة.
وأوضحت الوزارة أن أربعة أشخاص جُدد توفوا من جراء إصابتهم بالفيروس.
وأضافت بأن حالات الوفيات بلغت ٤٦، وحالات الشفاء وصلت إلى ١٥٢.
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:53 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:31 AM
"كورونا" يزيد إصاباته في العراق إلى 630
قضى على 4 مرضى
أفادت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين بتسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح عدد الإصابات الكلي 630 إصابة.
وأوضحت الوزارة أن أربعة أشخاص جُدد توفوا من جراء إصابتهم بالفيروس.
وأضافت بأن حالات الوفيات بلغت ٤٦، وحالات الشفاء وصلت إلى ١٥٢.