وكيل "الصحة": لا "آثار طويلة الأمد لأي لقاح".. المادة تختفي بعد تحفيز المناعة

قال: اللقاحات لها قرابة قرن من الزمان.. بعد التحفيز لا يبقى منه شيء في الجسم

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أن اللقاحات عمومًا لها قرابة قرن من الزمان ولا يوجد شيء اسمه "آثار طويلة الأمد" لأي لقاح.

وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": إن مادة اللقاح تختفي من الجسم بعد تحفيز الذاكرة المناعية، ولا يبقى منها شيء في الجسم.

يشار إلى أن وزارة الصحة، تُشدد دائمًا على عدم الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب والأخبار المغلوطة التي يروجها البعض حيال ما يتعلق بتلقي التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.