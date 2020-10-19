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"الاتحاد المصري" يطالب بحضور الجماهير.. في حال بلوغ الأهلي والزمالك نهائي أبطال أفريقيا

يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي؛ من أجل حضور الجماهير مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذا كان اللقاء بين فريقي الأهلي والزمالك.

وقال رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات إذاعية محلية، الاثنين، إنه يطمح إلى السماح بحضور الجماهير بنسبة معينة، في حال وصول الأهلي والزمالك إلى النهائي.

وقرر الكاف إقامة اللقاء في القاهرة إلا في حال صعود فريقين من المغرب إلى النهائي، مما يجعل هذا الخيار صعباً بعد خسارة الوداد أمام الأهلي بهدفين دون رد، وهزيمة الرجاء أمام الزمالك بهدف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"الاتحاد المصري" يطالب بحضور الجماهير.. في حال بلوغ الأهلي والزمالك نهائي أبطال أفريقيا
سبق

يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي؛ من أجل حضور الجماهير مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذا كان اللقاء بين فريقي الأهلي والزمالك.

وقال رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات إذاعية محلية، الاثنين، إنه يطمح إلى السماح بحضور الجماهير بنسبة معينة، في حال وصول الأهلي والزمالك إلى النهائي.

وقرر الكاف إقامة اللقاء في القاهرة إلا في حال صعود فريقين من المغرب إلى النهائي، مما يجعل هذا الخيار صعباً بعد خسارة الوداد أمام الأهلي بهدفين دون رد، وهزيمة الرجاء أمام الزمالك بهدف.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
07:35 PM

"الاتحاد المصري" يطالب بحضور الجماهير.. في حال بلوغ الأهلي والزمالك نهائي أبطال أفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي؛ من أجل حضور الجماهير مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذا كان اللقاء بين فريقي الأهلي والزمالك.

وقال رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات إذاعية محلية، الاثنين، إنه يطمح إلى السماح بحضور الجماهير بنسبة معينة، في حال وصول الأهلي والزمالك إلى النهائي.

وقرر الكاف إقامة اللقاء في القاهرة إلا في حال صعود فريقين من المغرب إلى النهائي، مما يجعل هذا الخيار صعباً بعد خسارة الوداد أمام الأهلي بهدفين دون رد، وهزيمة الرجاء أمام الزمالك بهدف.

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