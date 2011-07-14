رئيس وزراء فلسطين يشكر الملك على استضافة 1000 حاج من أسر الشهداء

أكد أن هذه اللفتة النبيلة ليست جديدة على خادم الحرمين الشريفين

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على أمره الكريم باستضافة 1000 حاج وحاجة من فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام لحج 1440هـ ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

وقال "شتية" خلال توقيع اتفاقية لنقل حجاج المحافظات الجنوبية، في مكتبه بمدينة رام الله: "إن هذه اللفتة النبيلة ليست جديدة على خادم الحرمين الشريفين، فدعمه المتواصل للشعب الفلسطيني كان له الأثر الكبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني".

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني إتمام التجهيزات لبدء موسم الحج في الأراضي الفلسطينية.