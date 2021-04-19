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"بدور العنزي" تنال درجة الدكتوراه في علم النفس بجامعة الملك سعود

خلال رسالتها حول الحياة الأسرية والدافعية للإنجاز لدى طالبات الثانوية

أوضحت المحاضِرة بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية بدور بنت محمد العنزي، أن مستوى الهناء الشخصي وجودة الحياة الأسرية، مرتفع لدى طالبات المرحلة الثانوية؛ وذلك خلال دراستها التي نالت من خلالها درجة الدكتوراه في علم النفس الإرشادي من جامعة الملك سعود.

وتفصيلًا، كان عنوان رسالتها "جودة الحياة الأسرية والدافعية للإنجاز كمنبئات بالهناء الشخصي لدى طالبات المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض"، وتوصلت نتائج الدراسة إلى ارتفاع مستوى الهناء الشخصي وجودة الحياة الأسرية والدافعية للإنجاز لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض.

وبيّنت الدراسة أنه يمكن التنبؤ بالهناء الشخصي من جودة الحياة الأسرية، ومن الدافعية للإنجاز، وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها أوصت الباحثة بتعزيز مستوى الهناء الشخصي لدى طالبات المرحلة الثانوية؛ وذلك من خلال الندوات واللقاءات المفتوحة مع المتخصصين، كما أوصت بالتوعية المستمرة لأولياء الأمور من خلال الاجتماعات الدورية معهن، حول أهمية البيئة الأسرية في تعزيز مستوى الدافعية للإنجاز لدى طالبات المرحلة الثانوية.

وتبارك صحيفة "سبق" للدكتورة بدور بنت محمد العنزي، نيْلها درجة الدكتوراه في علم النفس الإرشادي.

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"بدور العنزي" تنال درجة الدكتوراه في علم النفس بجامعة الملك سعود
سبق

أوضحت المحاضِرة بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية بدور بنت محمد العنزي، أن مستوى الهناء الشخصي وجودة الحياة الأسرية، مرتفع لدى طالبات المرحلة الثانوية؛ وذلك خلال دراستها التي نالت من خلالها درجة الدكتوراه في علم النفس الإرشادي من جامعة الملك سعود.

وتفصيلًا، كان عنوان رسالتها "جودة الحياة الأسرية والدافعية للإنجاز كمنبئات بالهناء الشخصي لدى طالبات المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض"، وتوصلت نتائج الدراسة إلى ارتفاع مستوى الهناء الشخصي وجودة الحياة الأسرية والدافعية للإنجاز لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض.

وبيّنت الدراسة أنه يمكن التنبؤ بالهناء الشخصي من جودة الحياة الأسرية، ومن الدافعية للإنجاز، وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها أوصت الباحثة بتعزيز مستوى الهناء الشخصي لدى طالبات المرحلة الثانوية؛ وذلك من خلال الندوات واللقاءات المفتوحة مع المتخصصين، كما أوصت بالتوعية المستمرة لأولياء الأمور من خلال الاجتماعات الدورية معهن، حول أهمية البيئة الأسرية في تعزيز مستوى الدافعية للإنجاز لدى طالبات المرحلة الثانوية.

وتبارك صحيفة "سبق" للدكتورة بدور بنت محمد العنزي، نيْلها درجة الدكتوراه في علم النفس الإرشادي.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
08:46 PM

"بدور العنزي" تنال درجة الدكتوراه في علم النفس بجامعة الملك سعود

خلال رسالتها حول الحياة الأسرية والدافعية للإنجاز لدى طالبات الثانوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت المحاضِرة بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية بدور بنت محمد العنزي، أن مستوى الهناء الشخصي وجودة الحياة الأسرية، مرتفع لدى طالبات المرحلة الثانوية؛ وذلك خلال دراستها التي نالت من خلالها درجة الدكتوراه في علم النفس الإرشادي من جامعة الملك سعود.

وتفصيلًا، كان عنوان رسالتها "جودة الحياة الأسرية والدافعية للإنجاز كمنبئات بالهناء الشخصي لدى طالبات المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض"، وتوصلت نتائج الدراسة إلى ارتفاع مستوى الهناء الشخصي وجودة الحياة الأسرية والدافعية للإنجاز لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض.

وبيّنت الدراسة أنه يمكن التنبؤ بالهناء الشخصي من جودة الحياة الأسرية، ومن الدافعية للإنجاز، وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها أوصت الباحثة بتعزيز مستوى الهناء الشخصي لدى طالبات المرحلة الثانوية؛ وذلك من خلال الندوات واللقاءات المفتوحة مع المتخصصين، كما أوصت بالتوعية المستمرة لأولياء الأمور من خلال الاجتماعات الدورية معهن، حول أهمية البيئة الأسرية في تعزيز مستوى الدافعية للإنجاز لدى طالبات المرحلة الثانوية.

وتبارك صحيفة "سبق" للدكتورة بدور بنت محمد العنزي، نيْلها درجة الدكتوراه في علم النفس الإرشادي.

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