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خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1365 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 191 ألفًا و531.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2079.

فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1365 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
سبق

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 191 ألفًا و531.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2079.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
08:22 AM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
03:35 AM

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1365 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 191 ألفًا و531.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2079.

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