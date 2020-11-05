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وزير التعليم يزور "الراجح" أول مدير لجامعة أم القرى

للاطمئنان على صحته

زار وزير التعليم، د.حمد بن محمد آل الشيخ، ورئيس جامعة أم القرى، د. معدي بن محمد القحطاني، ورئيس جامعة الطائف، د. يوسف عسيري، أول مدير لجامعة أم القرى، عضو مجلس الشورى السابق، نائب رئيس الحوار الوطني، الدكتور راشد الراجح، مساء اليوم، في منزله بحي العوالي بمكة المكرمة.

وكان في استقبال الوزير والوفد المصاحب له، عضو مجلس الشورى السابق، الدكتور عبيد بن سعد العبدلي، وأفراد أسرة آل راجح.

وقال الدكتور آل الشيخ، إن زيارة الدكتور راشد الراجح، للاطمئنان على صحته أقل ما يمكن لهذه الشخصية الوطنية التي أعطت الكثير خلال مسيرة عطرة أفناها خلال 40 عامًا، لخدمة الوطن والمواطن، وكان أول مدير لجامعة أم القرى، أم الجامعات.

واختتم "آل الشيخ"، بالدعاء للدكتور راشد الراجح، بأن يمتعه الله، بالصحة والعافية.

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يزور "الراجح" أول مدير لجامعة أم القرى
سبق

زار وزير التعليم، د.حمد بن محمد آل الشيخ، ورئيس جامعة أم القرى، د. معدي بن محمد القحطاني، ورئيس جامعة الطائف، د. يوسف عسيري، أول مدير لجامعة أم القرى، عضو مجلس الشورى السابق، نائب رئيس الحوار الوطني، الدكتور راشد الراجح، مساء اليوم، في منزله بحي العوالي بمكة المكرمة.

وكان في استقبال الوزير والوفد المصاحب له، عضو مجلس الشورى السابق، الدكتور عبيد بن سعد العبدلي، وأفراد أسرة آل راجح.

وقال الدكتور آل الشيخ، إن زيارة الدكتور راشد الراجح، للاطمئنان على صحته أقل ما يمكن لهذه الشخصية الوطنية التي أعطت الكثير خلال مسيرة عطرة أفناها خلال 40 عامًا، لخدمة الوطن والمواطن، وكان أول مدير لجامعة أم القرى، أم الجامعات.

واختتم "آل الشيخ"، بالدعاء للدكتور راشد الراجح، بأن يمتعه الله، بالصحة والعافية.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
09:06 PM
اخر تعديل
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
10:37 PM

وزير التعليم يزور "الراجح" أول مدير لجامعة أم القرى

للاطمئنان على صحته

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
5,521

زار وزير التعليم، د.حمد بن محمد آل الشيخ، ورئيس جامعة أم القرى، د. معدي بن محمد القحطاني، ورئيس جامعة الطائف، د. يوسف عسيري، أول مدير لجامعة أم القرى، عضو مجلس الشورى السابق، نائب رئيس الحوار الوطني، الدكتور راشد الراجح، مساء اليوم، في منزله بحي العوالي بمكة المكرمة.

وكان في استقبال الوزير والوفد المصاحب له، عضو مجلس الشورى السابق، الدكتور عبيد بن سعد العبدلي، وأفراد أسرة آل راجح.

وقال الدكتور آل الشيخ، إن زيارة الدكتور راشد الراجح، للاطمئنان على صحته أقل ما يمكن لهذه الشخصية الوطنية التي أعطت الكثير خلال مسيرة عطرة أفناها خلال 40 عامًا، لخدمة الوطن والمواطن، وكان أول مدير لجامعة أم القرى، أم الجامعات.

واختتم "آل الشيخ"، بالدعاء للدكتور راشد الراجح، بأن يمتعه الله، بالصحة والعافية.

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