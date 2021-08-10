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ولي العهد يلتقي اللاعب طارق حامدي الحائز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020

التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اللاعب طارق حامدي الحائز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وعبَّر سمو ولي العهد خلال اللقاء عن تهنئته للاعب حامدي على فضية الألعاب الأولمبية بطوكيو، وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنيًا له تحقيق العديد من الألقاب الكبرى القادمة.

فيما عبَّر اللاعب طارق حامدي عن سعادته بلقاء سمو ولي العهد، ودعمه لكل الرياضيين بشكل عام، والمهتمين بلعبة الكاراتيه بصفة خاصة؛ وهو ما يحفزهم لتقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ولي العهد يلتقي اللاعب طارق حامدي الحائز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020
سبق

التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اللاعب طارق حامدي الحائز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وعبَّر سمو ولي العهد خلال اللقاء عن تهنئته للاعب حامدي على فضية الألعاب الأولمبية بطوكيو، وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنيًا له تحقيق العديد من الألقاب الكبرى القادمة.

فيما عبَّر اللاعب طارق حامدي عن سعادته بلقاء سمو ولي العهد، ودعمه لكل الرياضيين بشكل عام، والمهتمين بلعبة الكاراتيه بصفة خاصة؛ وهو ما يحفزهم لتقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
10:26 PM
اخر تعديل
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
06:25 AM

ولي العهد يلتقي اللاعب طارق حامدي الحائز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
16
22,061

التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اللاعب طارق حامدي الحائز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

وعبَّر سمو ولي العهد خلال اللقاء عن تهنئته للاعب حامدي على فضية الألعاب الأولمبية بطوكيو، وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنيًا له تحقيق العديد من الألقاب الكبرى القادمة.

فيما عبَّر اللاعب طارق حامدي عن سعادته بلقاء سمو ولي العهد، ودعمه لكل الرياضيين بشكل عام، والمهتمين بلعبة الكاراتيه بصفة خاصة؛ وهو ما يحفزهم لتقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

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