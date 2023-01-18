"الغذاء والدواء" تنصح بهذه الطرق لقياس جرعة الـ "باراسيتامول" للطفل

قالت: عند استخدامه دون وصفة احرص على سؤال الصيدلي لتحديد الكمية

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، لتفادي الجرعات الزائدة من "الباراسيتامول"، باستخدام طرق عدة لقياس الجرعة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر"؛ لتفادي جرعة "باراسيتامول" زائدة: لا تقرب الجرعة إلى جرعة أكثر من المحدّد؛ مبينة أنه في حال أن الجرعة المحدّدة للطفل (2.5 مل) والمقياس المرفق مع الدواء محدّدٌ على (2) أو (3)، في هذه الحالة يُفضل أخذ (2 مل).

وأضافت الهيئة: عند استخدام الـ "باراسيتامول" دون وصفة لطفلك، احرص على سؤال الصيدلي لتحديد الجرعة المناسبة.

وتابعت: احرص على تجنب استخدام دواء يحتوي على الـ "باراسيتامول" مع آخر يحمل المادة نفسها، حتى تتجنّب جرعة زائدة لطفلك.