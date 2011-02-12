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لاعبو تشيلسي المسلمون يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد

أثناء مشاركتهم في كأس العالم للأندية

أدى بعض لاعبي نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم المسلمون صلاة الجمعة بمسجد الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي مستغلين مشاركتهم في كأس العالم للأندية.

ونشر الألماني أنطونيو روديغر لاعب تشيلسي صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" تجمعه بالرباعي المغربي حكيم زياش، والفرنسيين نغولو كانتي ومالانج سار.

وعلق أنطونيو روديغر: "جمعة مباركة لجميع إخواني وأخواتي المسلمين"، كما نشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع "تويتر" الصورة أرفقها بعبارة "الأخوة".

وظهر الرباعي أمام مسجد الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية، وهم يرتدون الثوب، لتتفاعل الجماهير مع الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ فريق تشيلسي نهائي كأس العالم للأندية على حساب الهلال السعودي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد في الدور نصف النهائي وسيواجه نادي بالميراس البرازيلي غدًا السبت في نهائي المونديال على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

لاعبي نادي تشيلسي الإنجليزي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعبو تشيلسي المسلمون يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد
سبق

أدى بعض لاعبي نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم المسلمون صلاة الجمعة بمسجد الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي مستغلين مشاركتهم في كأس العالم للأندية.

ونشر الألماني أنطونيو روديغر لاعب تشيلسي صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" تجمعه بالرباعي المغربي حكيم زياش، والفرنسيين نغولو كانتي ومالانج سار.

وعلق أنطونيو روديغر: "جمعة مباركة لجميع إخواني وأخواتي المسلمين"، كما نشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع "تويتر" الصورة أرفقها بعبارة "الأخوة".

وظهر الرباعي أمام مسجد الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية، وهم يرتدون الثوب، لتتفاعل الجماهير مع الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ فريق تشيلسي نهائي كأس العالم للأندية على حساب الهلال السعودي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد في الدور نصف النهائي وسيواجه نادي بالميراس البرازيلي غدًا السبت في نهائي المونديال على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
04:18 PM

لاعبو تشيلسي المسلمون يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد

أثناء مشاركتهم في كأس العالم للأندية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,443

أدى بعض لاعبي نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم المسلمون صلاة الجمعة بمسجد الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي مستغلين مشاركتهم في كأس العالم للأندية.

ونشر الألماني أنطونيو روديغر لاعب تشيلسي صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" تجمعه بالرباعي المغربي حكيم زياش، والفرنسيين نغولو كانتي ومالانج سار.

وعلق أنطونيو روديغر: "جمعة مباركة لجميع إخواني وأخواتي المسلمين"، كما نشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع "تويتر" الصورة أرفقها بعبارة "الأخوة".

وظهر الرباعي أمام مسجد الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية، وهم يرتدون الثوب، لتتفاعل الجماهير مع الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ فريق تشيلسي نهائي كأس العالم للأندية على حساب الهلال السعودي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد في الدور نصف النهائي وسيواجه نادي بالميراس البرازيلي غدًا السبت في نهائي المونديال على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

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