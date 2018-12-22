"جوجل" تمكّن المستخدمين من تحويل الاتصالات إلى البريد الصوتي من دون إمساك الهاتف

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "جوجل" الأمريكية طرحت تقنية جديدة تتيح لمستخدميها تحويل الاتصالات الواردة من أشخاص بعينهم إلى البريد الصوتي من دون إمساك الهاتف.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن خدمة المساعد الصوتي "جوجل فويس" أتاحت خدمة جديدة لإدارة الاتصالات، بحيث يمكن للمستخدم بمجرد إصدار أمر صوتي إحالة اتصالات بعينها إلى نمط البريد الصوتي.

ويمكّن تحديث "جوجل فويس" من تعيين قاعدة لتشغيل تحيات البريد الصوتي المخصصة لجهات اتصال محددة، خاصة إذا كنت تريد تجنب تلقي المكالمات ما لم يكن ذلك ضرورياً للغاية، فيمكنك إخباره بفحص الأفراد، وقصرها على قائمة محدّدة يمكن استقبال المكالمات منهم.

وقالت "جوجل" إن الخيارات الجديدة تسمح للمستخدمين بتوجيه المكالمات الواردة بطرق تكمل سير العمل الحالي.

ولبدء استخدام الميزة، ينبغي أن تتوجّه إلى موقع جوجل فويس على الويب، وانقر فوق رمز الترس الموجود في الجزء العلوي من الواجهة، ثم انقر على "المكالمات" متبوعاً بـ "اختيار قاعدة".

ولاحظ أنه في تطبيق الجوّال، من الممكن فقط عرض القواعد التي قمت بتعيينها بالفعل؛ لا يمكنك إنشاء قوائم جديدة، على الأقل حتى الآن.