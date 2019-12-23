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"الندوة العالمية" تقيم احتفالية كبرى بالسنغال بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

كرّمت ٣٠ شخصية سنغالية لجهودها المرموقة والمعتبرة في خدمة اللغة العربية

أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال بالتعاون مع تحالف المثقفين باللغة العربية احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في القاعة الكبرى بمدينة تيس التابعة للعاصمة دكار.

وتفصيلاً، شارك في الحفل رئيس بلدية المدينة نائبًا عن محافظ دكار والعديد من رؤساء البلديات والجمعيات الإسلامية ومديرو المدارس العربية والقرآنية ولفيف من العلماء والدعاة والمعلمين.

وشهد الحفل تكريم ٣٠ شخصية سنغالية لها جهودها المرموقة والمعتبرة في خدمة اللغة العربية بالسنغال.

وعبّر المكرمون عن فرحتهم الغامرة وأثنوا على مبادرة الندوة العالمية في دعم برامج تعليم اللغة العربية ونشرها وجهود المملكة العربية السعودية المستمرة في تعزيز ثقافة اللغة العربية ودعمها لكثيرٍ من معاهد ومراكز تعليمها في كثير من بلدان العالم.

ومن جانب آخر، أكد مدير مكتب الندوة العالمية في السنغال فتحي عيد حرص الندوة المتواصل على نشر اللغة العربية وعنايتها ودعمها لبرامجها وتأهيل معلميها ورفع كفاءاتهم الدراسية لتحقيق أفضل النتائج في تعليم غير الناطقين بها.

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"الندوة العالمية" تقيم احتفالية كبرى بالسنغال بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
سبق

أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال بالتعاون مع تحالف المثقفين باللغة العربية احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في القاعة الكبرى بمدينة تيس التابعة للعاصمة دكار.

وتفصيلاً، شارك في الحفل رئيس بلدية المدينة نائبًا عن محافظ دكار والعديد من رؤساء البلديات والجمعيات الإسلامية ومديرو المدارس العربية والقرآنية ولفيف من العلماء والدعاة والمعلمين.

وشهد الحفل تكريم ٣٠ شخصية سنغالية لها جهودها المرموقة والمعتبرة في خدمة اللغة العربية بالسنغال.

وعبّر المكرمون عن فرحتهم الغامرة وأثنوا على مبادرة الندوة العالمية في دعم برامج تعليم اللغة العربية ونشرها وجهود المملكة العربية السعودية المستمرة في تعزيز ثقافة اللغة العربية ودعمها لكثيرٍ من معاهد ومراكز تعليمها في كثير من بلدان العالم.

ومن جانب آخر، أكد مدير مكتب الندوة العالمية في السنغال فتحي عيد حرص الندوة المتواصل على نشر اللغة العربية وعنايتها ودعمها لبرامجها وتأهيل معلميها ورفع كفاءاتهم الدراسية لتحقيق أفضل النتائج في تعليم غير الناطقين بها.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
11:29 PM

"الندوة العالمية" تقيم احتفالية كبرى بالسنغال بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

كرّمت ٣٠ شخصية سنغالية لجهودها المرموقة والمعتبرة في خدمة اللغة العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال بالتعاون مع تحالف المثقفين باللغة العربية احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في القاعة الكبرى بمدينة تيس التابعة للعاصمة دكار.

وتفصيلاً، شارك في الحفل رئيس بلدية المدينة نائبًا عن محافظ دكار والعديد من رؤساء البلديات والجمعيات الإسلامية ومديرو المدارس العربية والقرآنية ولفيف من العلماء والدعاة والمعلمين.

وشهد الحفل تكريم ٣٠ شخصية سنغالية لها جهودها المرموقة والمعتبرة في خدمة اللغة العربية بالسنغال.

وعبّر المكرمون عن فرحتهم الغامرة وأثنوا على مبادرة الندوة العالمية في دعم برامج تعليم اللغة العربية ونشرها وجهود المملكة العربية السعودية المستمرة في تعزيز ثقافة اللغة العربية ودعمها لكثيرٍ من معاهد ومراكز تعليمها في كثير من بلدان العالم.

ومن جانب آخر، أكد مدير مكتب الندوة العالمية في السنغال فتحي عيد حرص الندوة المتواصل على نشر اللغة العربية وعنايتها ودعمها لبرامجها وتأهيل معلميها ورفع كفاءاتهم الدراسية لتحقيق أفضل النتائج في تعليم غير الناطقين بها.

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