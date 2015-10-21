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"تقويم التعليم" توقّع اتفاقيات اعتماد 7 برامج بكالوريوس مع جامعة الجوف

للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم اتفاقيات اعتماد سبعة برامج بكالوريوس مع جامعة الجوف، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وشملت الاتفاقيات اعتماد برامج البكالوريوس في تخصصات الدراسات الإسلامية، والشريعة، والقانون، والأحياء، والفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، حيث ستضاف هذه البرامج إلى برامج سابقة وُقّعت بين الجانبين مؤخراً تضمنت اعتماد 14 برنامجاً في درجة البكالوريوس، وهي: الهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والطب والجراحة، وعلوم المختبرات، والعلوم الصيدلانية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، إضافة إلى برنامج في درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذي.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

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"تقويم التعليم" توقّع اتفاقيات اعتماد 7 برامج بكالوريوس مع جامعة الجوف
سبق

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم اتفاقيات اعتماد سبعة برامج بكالوريوس مع جامعة الجوف، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وشملت الاتفاقيات اعتماد برامج البكالوريوس في تخصصات الدراسات الإسلامية، والشريعة، والقانون، والأحياء، والفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، حيث ستضاف هذه البرامج إلى برامج سابقة وُقّعت بين الجانبين مؤخراً تضمنت اعتماد 14 برنامجاً في درجة البكالوريوس، وهي: الهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والطب والجراحة، وعلوم المختبرات، والعلوم الصيدلانية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، إضافة إلى برنامج في درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذي.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
02:58 PM

"تقويم التعليم" توقّع اتفاقيات اعتماد 7 برامج بكالوريوس مع جامعة الجوف

للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم اتفاقيات اعتماد سبعة برامج بكالوريوس مع جامعة الجوف، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وشملت الاتفاقيات اعتماد برامج البكالوريوس في تخصصات الدراسات الإسلامية، والشريعة، والقانون، والأحياء، والفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، حيث ستضاف هذه البرامج إلى برامج سابقة وُقّعت بين الجانبين مؤخراً تضمنت اعتماد 14 برنامجاً في درجة البكالوريوس، وهي: الهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، واللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والطب والجراحة، وعلوم المختبرات، والعلوم الصيدلانية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، إضافة إلى برنامج في درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذي.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

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