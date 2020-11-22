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اختيار 30 مدربًا سعوديًّا لمعايشة الإيطالي "مانشيني"

بعد توقيع أكاديمية مهد الرياضية مع المدرب

وقّعت أكاديمية مهد الرياضية اتفاقية تعاون مع المدير الفني لمنتخب إيطاليا روبيرتو مانشيني؛ ليصبح بموجبها من حق الأكاديمية اختيار 30 مدربًا سعوديًّا لمعايشة المدرب في مقر تدريبات المنتخب الإيطالي.

ويعتبر مانشيني أحد أبرز مدربي كرة القدم حول العالم؛ إذ تمكن خلال مسيرته التدريبية التي بدأت في عام 2001 من تحقيق العديد من البطولات، كان أبرزها الفوز بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات على التوالي مع إنتر ميلان، والتتويج بالدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، فيما اختير في عام 2008 أفضل مدرب في إيطاليا.

من جانبه، أوضح رئيس الأكاديمية عبدالله بن فيصل حماد أن التوقيع مع المدرب الذي قاد "الأزوري" في الأسبوع الماضي إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يعتبر خطوة مهمة في خطط "مهد" التطويرية، مضيفًا: "هدفنا هو صناعة جيل رياضي جديد، ليس فقط على مستوى اللاعبين، بل حتى على صعيد المدربين والإداريين".

وزاد: "هذه هي الاتفاقية الثالثة التي نعلنها في (مهد) بعد الاتحاد الأوروبي وجوزيه مورينيو. وهناك اتفاقيات عدة سترى النور قريبًا بهدف الوصول إلى ما نسعى إلى تحقيقه عبر هذا المشروع (مهد) الذي يعتبر إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، وهي أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اختيار 30 مدربًا سعوديًّا لمعايشة الإيطالي "مانشيني"
سبق

وقّعت أكاديمية مهد الرياضية اتفاقية تعاون مع المدير الفني لمنتخب إيطاليا روبيرتو مانشيني؛ ليصبح بموجبها من حق الأكاديمية اختيار 30 مدربًا سعوديًّا لمعايشة المدرب في مقر تدريبات المنتخب الإيطالي.

ويعتبر مانشيني أحد أبرز مدربي كرة القدم حول العالم؛ إذ تمكن خلال مسيرته التدريبية التي بدأت في عام 2001 من تحقيق العديد من البطولات، كان أبرزها الفوز بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات على التوالي مع إنتر ميلان، والتتويج بالدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، فيما اختير في عام 2008 أفضل مدرب في إيطاليا.

من جانبه، أوضح رئيس الأكاديمية عبدالله بن فيصل حماد أن التوقيع مع المدرب الذي قاد "الأزوري" في الأسبوع الماضي إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يعتبر خطوة مهمة في خطط "مهد" التطويرية، مضيفًا: "هدفنا هو صناعة جيل رياضي جديد، ليس فقط على مستوى اللاعبين، بل حتى على صعيد المدربين والإداريين".

وزاد: "هذه هي الاتفاقية الثالثة التي نعلنها في (مهد) بعد الاتحاد الأوروبي وجوزيه مورينيو. وهناك اتفاقيات عدة سترى النور قريبًا بهدف الوصول إلى ما نسعى إلى تحقيقه عبر هذا المشروع (مهد) الذي يعتبر إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، وهي أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030".

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
01:09 AM

اختيار 30 مدربًا سعوديًّا لمعايشة الإيطالي "مانشيني"

بعد توقيع أكاديمية مهد الرياضية مع المدرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت أكاديمية مهد الرياضية اتفاقية تعاون مع المدير الفني لمنتخب إيطاليا روبيرتو مانشيني؛ ليصبح بموجبها من حق الأكاديمية اختيار 30 مدربًا سعوديًّا لمعايشة المدرب في مقر تدريبات المنتخب الإيطالي.

ويعتبر مانشيني أحد أبرز مدربي كرة القدم حول العالم؛ إذ تمكن خلال مسيرته التدريبية التي بدأت في عام 2001 من تحقيق العديد من البطولات، كان أبرزها الفوز بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات على التوالي مع إنتر ميلان، والتتويج بالدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، فيما اختير في عام 2008 أفضل مدرب في إيطاليا.

من جانبه، أوضح رئيس الأكاديمية عبدالله بن فيصل حماد أن التوقيع مع المدرب الذي قاد "الأزوري" في الأسبوع الماضي إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يعتبر خطوة مهمة في خطط "مهد" التطويرية، مضيفًا: "هدفنا هو صناعة جيل رياضي جديد، ليس فقط على مستوى اللاعبين، بل حتى على صعيد المدربين والإداريين".

وزاد: "هذه هي الاتفاقية الثالثة التي نعلنها في (مهد) بعد الاتحاد الأوروبي وجوزيه مورينيو. وهناك اتفاقيات عدة سترى النور قريبًا بهدف الوصول إلى ما نسعى إلى تحقيقه عبر هذا المشروع (مهد) الذي يعتبر إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، وهي أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030".

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