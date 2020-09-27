الأمن العام: رصدنا مخالفات للائحة الذوق العام في عدد من المناطق.. ونتخذ الإجراءات اللازمة

أكد الأمن العام رصده خلال الأيام الماضية عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح أن الجهات المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
أكد الأمن العام رصده خلال الأيام الماضية عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح أن الجهات المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
أكد الأمن العام رصده خلال الأيام الماضية عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح أن الجهات المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
أكد الأمن العام رصده خلال الأيام الماضية عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح أن الجهات المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.