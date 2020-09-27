‫أكد الأمن العام رصده خلال الأيام الماضية عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في عدد من مناطق المملكة.

الأمن العام: رصدنا مخالفات للائحة الذوق العام في عدد من المناطق.. ونتخذ الإجراءات اللازمة عبدالله البرقاوي سبق 2021-09-26 ‫أكد الأمن العام رصده خلال الأيام الماضية عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في عدد من مناطق المملكة. وأوضح أن الجهات المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443 10:49 PM

الأمن العام: رصدنا مخالفات للائحة الذوق العام في عدد من المناطق.. ونتخذ الإجراءات اللازمة





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‫أكد الأمن العام رصده خلال الأيام الماضية عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح أن الجهات المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.