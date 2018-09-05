الجزائية المتخصصة تبدأ في محاكمة سعودي انضم لجماعة الإخوان وأنشأ قناة فضائية

وجهت له ٣٠ تهمة بينها إنشاء مكاتب للإخوان في عدة دول

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة هذا اليوم النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهم (سعودي الجنسية) اتهم بعدد من التهم وذلك بحضور وسائل الإعلام وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان، وقد تم تسليمه لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة . عدد التهم 30 تهمة.

من التهم :

1. الانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل المملكة (تنظيم جماعة الإخوان المسلمين) الذي يعمل بسرية تامة وفق برامج ومنهجية معينة هدفه إثارة الفتنة وزعزعة الأمن ومناهضة الدولة والخروج على ولاة الأمر وتغيير الأنظمة الحاكمة في البلاد العربية والعمل على تحقيق أهدافه داخل المملكة وخارجها مستهدفاً فئة الشباب واستقطابهم وتدريبهم تحت غطاء ديني بالمشاركة في الحلقات والبرامج التربوية والأعمال التطوعية والأنشطة الدعوية والعمل على كسب الثقة في رموز التنظيم بتدريس كتبهم وتبني أفكارهم تنفيذاً لأجندات معادية لهذه البلاد وتحقيقاً لمصالح خارجية .

2. إنشاؤه مكاتب تابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابي في دول عربية تعنى بفئة الشباب واستقطابهم وتدريبهم وإلحاقهم ببرامج وأنشطة بقصد انخراطهم في التنظيم المشار إليه .

3. إنشاؤه قناة فضائية في دولتين عربيتين لنشر فكر ومنهج تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي .

4. إنشاؤه بإحدى الدول المجاورة مركزاً للدراسات والبحوث وإصداره كتباً تعنى بفئة الشباب وإنشاؤه مجلة بقصد نشر فكر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي والترويج له.

5. إنشاؤه منظمة تعنى بفئة الشباب وتدريبهم داخل المملكة وخارجها وتحفيزهم بتقديم الجوائز لهم والسفر إلى دول سياحية عبر برنامج للانضمام لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابي تحت غطاء ترفيهي ثقافي بأسلوب يتناسب مع فئتهم العمرية، واستخدامه لشبكة الإنترنت والفضائيات لتحقيق ما يصبو إليه التنظيم المذكور .

6. إثارة الفتنة وإضعاف اللحمة الوطنية والتأليب ضد ولاة أمر هذه البلاد بالتشكيك فيهم والدعوة إلى الخروج عليهم بزعم عدم شرعيتهم .

7. الدعوة والتحريض على القتال في مواطن الفتن والاضطراب المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/٤٤ وتاريخ 3/4/1435هـ ورقم ١٦٨٢٠ وتاريخ 5/5/1435هـ .

8. تمجيده وإعجابه بأحد رموز تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي (سيد قطب) المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/٤٤ وتاريخ 3/4/1435هـ ورقم ١٦٨٢٠ وتاريخ 5/5/1435هـ .

تأييده للمظاهرات والمسيرات وتمجيده للثورات في بعض البلاد العربية والمشاركة في لقاءات تلفزيونية تدعو إلى قيام الثورات وتغيير الأنظمة الحاكمة وتصوير الثورات بأنها آمنة وطبيعية والحث عليها بزعم أنها ترفع الظلم.