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في يومه التاسع.. 462 ألف ريال حصيلة مزاد الصقور

"الحارثي" ظفر بالبطاقة الأولى لفرخ شاهين بعد تقديم 70 ألفاً

بلغت حصيلة صفقات " اليوم" تاسع أيام مزاد نادي الصقور " 462 " ألف ريال بعد بيع ستة صقور، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في مَلهم.

وتفصيلاً.. بدأت المنافسة على البطاقة الأولى "فرخ شاهين" طرح الشعيبة للطاروح أيمن بن مبارك الجدعاني، عرضه مثل طوله 15 إنشاً، ووزنه 890 جراماً، وكان من نصيب ضيف الله بن جدعي الحارثي الذي ظفر به بعد تقديم 70 ألف ريال.

بعدها بدأت المنافسة على "شاهين قرناس" طرح خور غنيم "حفر الباطن" للطاروح صقر بن محمد العمري، عرضه 15 إنشاً ونصف الإنش، وطوله 14 إنشاً وربع الإنش، ووزنه 1000 جرام، واشتراه ضيف الله بن جدعي الحارثي بـ 40 ألف ريال.

وكانت بطاقة المزاد الثالثة على "فرخ شاهين" طرح رابغ للطاروح علي بن محمد حسن القريقري، عرضه 15 إنشاً، وطوله 14 إنشاً ونصف الإنش، ووزنه 850 جراماً، وظفر به عبدالمحسن بن حمد العجمي بقيمة 46 ألف ريال، أما البطاقة الرابعة فكانت على "شاهين قرناس"، طرح رابغ - الخرار للطاروح بندر بن عبدالقادر عواد الجهني، عرضه 15 إنشاً وربع الإنش، وطوله 15 إنشاً إلا ربعاً، ووزنه 950 جراماً، وذهب إلى عاصم علي أبو العلا بـ40 ألف ريال.

وجاءت المنافسة الخامسة على "شاهين قرناس" طرح الرايس للطاروح عبدالعزيز بن مسفر جميعان الصبحي، عرضه 15 إنشاً ونصف الإنش، وطوله 15 إنشاً إلا ربعاً، ووزنه 1004 جراماً وظفر به المشتري بندر بن شايم العنزي مقابل 61 ألف ريال.


وشهدت المنافسة السادسة إثارة كبيرة على "فرخ شاهين" طرح الرايس للطاروحين يوسف بن علي الصبحي وعمر بن حمدان الصبحي، عرضه 16 إنشاً إلا شرطة، وطوله 15 إنشاً ونصف الإنش، ووزنه 995 جراماً، وبدأت المزايدة عليه بـ100 ألف ريال قبل أن يستحوذ عليه بندر بن شايم مقابل 205 آلاف ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في يومه التاسع.. 462 ألف ريال حصيلة مزاد الصقور
سبق

بلغت حصيلة صفقات " اليوم" تاسع أيام مزاد نادي الصقور " 462 " ألف ريال بعد بيع ستة صقور، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في مَلهم.

وتفصيلاً.. بدأت المنافسة على البطاقة الأولى "فرخ شاهين" طرح الشعيبة للطاروح أيمن بن مبارك الجدعاني، عرضه مثل طوله 15 إنشاً، ووزنه 890 جراماً، وكان من نصيب ضيف الله بن جدعي الحارثي الذي ظفر به بعد تقديم 70 ألف ريال.

بعدها بدأت المنافسة على "شاهين قرناس" طرح خور غنيم "حفر الباطن" للطاروح صقر بن محمد العمري، عرضه 15 إنشاً ونصف الإنش، وطوله 14 إنشاً وربع الإنش، ووزنه 1000 جرام، واشتراه ضيف الله بن جدعي الحارثي بـ 40 ألف ريال.

وكانت بطاقة المزاد الثالثة على "فرخ شاهين" طرح رابغ للطاروح علي بن محمد حسن القريقري، عرضه 15 إنشاً، وطوله 14 إنشاً ونصف الإنش، ووزنه 850 جراماً، وظفر به عبدالمحسن بن حمد العجمي بقيمة 46 ألف ريال، أما البطاقة الرابعة فكانت على "شاهين قرناس"، طرح رابغ - الخرار للطاروح بندر بن عبدالقادر عواد الجهني، عرضه 15 إنشاً وربع الإنش، وطوله 15 إنشاً إلا ربعاً، ووزنه 950 جراماً، وذهب إلى عاصم علي أبو العلا بـ40 ألف ريال.

وجاءت المنافسة الخامسة على "شاهين قرناس" طرح الرايس للطاروح عبدالعزيز بن مسفر جميعان الصبحي، عرضه 15 إنشاً ونصف الإنش، وطوله 15 إنشاً إلا ربعاً، ووزنه 1004 جراماً وظفر به المشتري بندر بن شايم العنزي مقابل 61 ألف ريال.


وشهدت المنافسة السادسة إثارة كبيرة على "فرخ شاهين" طرح الرايس للطاروحين يوسف بن علي الصبحي وعمر بن حمدان الصبحي، عرضه 16 إنشاً إلا شرطة، وطوله 15 إنشاً ونصف الإنش، ووزنه 995 جراماً، وبدأت المزايدة عليه بـ100 ألف ريال قبل أن يستحوذ عليه بندر بن شايم مقابل 205 آلاف ريال.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
12:46 AM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
02:16 AM

في يومه التاسع.. 462 ألف ريال حصيلة مزاد الصقور

"الحارثي" ظفر بالبطاقة الأولى لفرخ شاهين بعد تقديم 70 ألفاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت حصيلة صفقات " اليوم" تاسع أيام مزاد نادي الصقور " 462 " ألف ريال بعد بيع ستة صقور، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في مَلهم.

وتفصيلاً.. بدأت المنافسة على البطاقة الأولى "فرخ شاهين" طرح الشعيبة للطاروح أيمن بن مبارك الجدعاني، عرضه مثل طوله 15 إنشاً، ووزنه 890 جراماً، وكان من نصيب ضيف الله بن جدعي الحارثي الذي ظفر به بعد تقديم 70 ألف ريال.

بعدها بدأت المنافسة على "شاهين قرناس" طرح خور غنيم "حفر الباطن" للطاروح صقر بن محمد العمري، عرضه 15 إنشاً ونصف الإنش، وطوله 14 إنشاً وربع الإنش، ووزنه 1000 جرام، واشتراه ضيف الله بن جدعي الحارثي بـ 40 ألف ريال.

وكانت بطاقة المزاد الثالثة على "فرخ شاهين" طرح رابغ للطاروح علي بن محمد حسن القريقري، عرضه 15 إنشاً، وطوله 14 إنشاً ونصف الإنش، ووزنه 850 جراماً، وظفر به عبدالمحسن بن حمد العجمي بقيمة 46 ألف ريال، أما البطاقة الرابعة فكانت على "شاهين قرناس"، طرح رابغ - الخرار للطاروح بندر بن عبدالقادر عواد الجهني، عرضه 15 إنشاً وربع الإنش، وطوله 15 إنشاً إلا ربعاً، ووزنه 950 جراماً، وذهب إلى عاصم علي أبو العلا بـ40 ألف ريال.

وجاءت المنافسة الخامسة على "شاهين قرناس" طرح الرايس للطاروح عبدالعزيز بن مسفر جميعان الصبحي، عرضه 15 إنشاً ونصف الإنش، وطوله 15 إنشاً إلا ربعاً، ووزنه 1004 جراماً وظفر به المشتري بندر بن شايم العنزي مقابل 61 ألف ريال.


وشهدت المنافسة السادسة إثارة كبيرة على "فرخ شاهين" طرح الرايس للطاروحين يوسف بن علي الصبحي وعمر بن حمدان الصبحي، عرضه 16 إنشاً إلا شرطة، وطوله 15 إنشاً ونصف الإنش، ووزنه 995 جراماً، وبدأت المزايدة عليه بـ100 ألف ريال قبل أن يستحوذ عليه بندر بن شايم مقابل 205 آلاف ريال.

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