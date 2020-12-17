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لبنان تسجل 1960 إصابة جديدة بكورونا و 14 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 152893 والوفيات 1248 شخصًا

سجّلت لبنان 1960 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 152893 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 106705، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1248 حالةً بعد تسجيل 14 حالة وفاة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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لبنان تسجل 1960 إصابة جديدة بكورونا و 14 حالة وفاة
سبق

سجّلت لبنان 1960 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 152893 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 106705، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1248 حالةً بعد تسجيل 14 حالة وفاة.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
09:11 PM

لبنان تسجل 1960 إصابة جديدة بكورونا و 14 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 152893 والوفيات 1248 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت لبنان 1960 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 152893 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 106705، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1248 حالةً بعد تسجيل 14 حالة وفاة.

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