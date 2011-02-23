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الأمم المتحدة تحذر من انبعاثات كربونية صفرية بحلول منتصف القرن

دعت إلى إنشاء تحالف عالمي حقيقي للحد من مستويات ثاني أكسيد الكربون

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنشاء "تحالف عالمي حقيقي" للالتزام بصافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن، مشدداً على أن الحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي والنزوح الناجم عن الاضطرابات المناخية يسهم في الحفاظ على السلام والحدّ من مخاطر الصراع.

جاء ذلك في كلمة غوتيريش خلال المناقشة الافتراضية رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي التي عقدت حول "صون السلم والأمن الدوليين (المناخ والأمن)".

وأشار غوتيريش إلى أن العقد الماضي كان الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة في تاريخ البشرية، حيث سجلت مستويات ثاني أكسيد الكربون ارتفاعًا قياسيًا وأصبحت حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات هي الوضع الطبيعي الجديد.

وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة الجميع على العمل من أجل الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مع نهاية القرن، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وحماية الناس والمجتمعات التي تتأثر باضطراب المناخ.

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الأمم المتحدة تحذر من انبعاثات كربونية صفرية بحلول منتصف القرن
سبق

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنشاء "تحالف عالمي حقيقي" للالتزام بصافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن، مشدداً على أن الحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي والنزوح الناجم عن الاضطرابات المناخية يسهم في الحفاظ على السلام والحدّ من مخاطر الصراع.

جاء ذلك في كلمة غوتيريش خلال المناقشة الافتراضية رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي التي عقدت حول "صون السلم والأمن الدوليين (المناخ والأمن)".

وأشار غوتيريش إلى أن العقد الماضي كان الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة في تاريخ البشرية، حيث سجلت مستويات ثاني أكسيد الكربون ارتفاعًا قياسيًا وأصبحت حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات هي الوضع الطبيعي الجديد.

وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة الجميع على العمل من أجل الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مع نهاية القرن، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وحماية الناس والمجتمعات التي تتأثر باضطراب المناخ.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
07:35 PM

الأمم المتحدة تحذر من انبعاثات كربونية صفرية بحلول منتصف القرن

دعت إلى إنشاء تحالف عالمي حقيقي للحد من مستويات ثاني أكسيد الكربون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنشاء "تحالف عالمي حقيقي" للالتزام بصافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن، مشدداً على أن الحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي والنزوح الناجم عن الاضطرابات المناخية يسهم في الحفاظ على السلام والحدّ من مخاطر الصراع.

جاء ذلك في كلمة غوتيريش خلال المناقشة الافتراضية رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي التي عقدت حول "صون السلم والأمن الدوليين (المناخ والأمن)".

وأشار غوتيريش إلى أن العقد الماضي كان الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة في تاريخ البشرية، حيث سجلت مستويات ثاني أكسيد الكربون ارتفاعًا قياسيًا وأصبحت حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات هي الوضع الطبيعي الجديد.

وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة الجميع على العمل من أجل الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مع نهاية القرن، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وحماية الناس والمجتمعات التي تتأثر باضطراب المناخ.

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