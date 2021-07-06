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"سار": قطارات الشحن ساهمت في نقل 60 مليون طن من المعادن منذ إطلاق الخدمة

"المالك" : هدفنا إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير البنية التحتية

أوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية "سار" الدكتور بشار المالك، أن قطارات الشحن ساهمت حتى الآن في نقل حوالي 60 مليون طن من المعادن منذ إطلاق الخدمة مما ساهم في إزاحة أكثر من 4,5 ملايين شاحنة عن الطرق.

وفي التفاصيل، قال الدكتور "المالك" : لنا أهداف محددة ومن أهمها وأبرزها إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بشكل أكبر جنباً إلى جنب والمساهمة في تطوير البنية التحتية والتوسع فيها وكذلك تشغيلها لرفع كفاءة القطاع وتقدم منتجات وخيارات جديدة للمسافرين للتنقل بأمان وراحة، ونستهدف أيضاً الوصول إلى مستفيدين جدد.

وتتركز الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على تعزيز التنوع والتكامل بين أنماط النقل بين المطارات والخطوط الحديدية والطرق والموانئ.

يُشار إلى أن الخطوط السعودية التي يتجاوز إجمالي أطوالها 5330 كم تنقل حوالي 3 ملايين مسافر سنوياً وتشحن أكثر من 18 مليون طن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سار": قطارات الشحن ساهمت في نقل 60 مليون طن من المعادن منذ إطلاق الخدمة
سبق

أوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية "سار" الدكتور بشار المالك، أن قطارات الشحن ساهمت حتى الآن في نقل حوالي 60 مليون طن من المعادن منذ إطلاق الخدمة مما ساهم في إزاحة أكثر من 4,5 ملايين شاحنة عن الطرق.

وفي التفاصيل، قال الدكتور "المالك" : لنا أهداف محددة ومن أهمها وأبرزها إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بشكل أكبر جنباً إلى جنب والمساهمة في تطوير البنية التحتية والتوسع فيها وكذلك تشغيلها لرفع كفاءة القطاع وتقدم منتجات وخيارات جديدة للمسافرين للتنقل بأمان وراحة، ونستهدف أيضاً الوصول إلى مستفيدين جدد.

وتتركز الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على تعزيز التنوع والتكامل بين أنماط النقل بين المطارات والخطوط الحديدية والطرق والموانئ.

يُشار إلى أن الخطوط السعودية التي يتجاوز إجمالي أطوالها 5330 كم تنقل حوالي 3 ملايين مسافر سنوياً وتشحن أكثر من 18 مليون طن.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
12:55 AM

"سار": قطارات الشحن ساهمت في نقل 60 مليون طن من المعادن منذ إطلاق الخدمة

"المالك" : هدفنا إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير البنية التحتية

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متعب البقمي - الرياض
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أوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية "سار" الدكتور بشار المالك، أن قطارات الشحن ساهمت حتى الآن في نقل حوالي 60 مليون طن من المعادن منذ إطلاق الخدمة مما ساهم في إزاحة أكثر من 4,5 ملايين شاحنة عن الطرق.

وفي التفاصيل، قال الدكتور "المالك" : لنا أهداف محددة ومن أهمها وأبرزها إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بشكل أكبر جنباً إلى جنب والمساهمة في تطوير البنية التحتية والتوسع فيها وكذلك تشغيلها لرفع كفاءة القطاع وتقدم منتجات وخيارات جديدة للمسافرين للتنقل بأمان وراحة، ونستهدف أيضاً الوصول إلى مستفيدين جدد.

وتتركز الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على تعزيز التنوع والتكامل بين أنماط النقل بين المطارات والخطوط الحديدية والطرق والموانئ.

يُشار إلى أن الخطوط السعودية التي يتجاوز إجمالي أطوالها 5330 كم تنقل حوالي 3 ملايين مسافر سنوياً وتشحن أكثر من 18 مليون طن.

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