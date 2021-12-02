"بتاوي" مديرًا لجمعية "أجياد" في مكة المكرمة

وافق رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أجياد بمكة المكرمة، على تعيين عصام بن عبد الحميد بتاوي مديرًا لجمعية "أجياد".



وجرى توقيع العقد الرسمي ليشغل "بتاوي" منصب المدير.



وتأتي هذه الخطوة ضمن أنظمة التطوير والتجديد لكوادر الجمعية واستقطاب الكفاءات المتخصصة.



ورفع "بتاوي" شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على هذه الثقة الغالية بتعيينه مديرًا للجمعية، سائلًا الله -تبارك وتعالى- أن يكون على قدر هذه المسؤولية، وأن يكلل الله مساعي الجميع بالنجاح لخدمة هذا الوطن الغالي.