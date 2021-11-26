النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تجارب مثيرة لسيارات الـ"فورمولا1" بمركز زوار حلبة كورنيش جدة

بدأ مركز الزوار بحلبة كورنيش جدة للفورمولا ١ - التي تستضيف خلال المدة من ٣ إلى ٥ من ديسمبر المقبل جائزة السعودية الكبرى للفورمولا ١- في تقديم خدماته لجميع المهتمين بعالم الفورمولا1، من أهالي وزوار جدة التي تشهد إقبالاً متزيداً مع اقتراب انطلاق الحدث الرياضي الأضخم في عالم السيارات.
ويقدم المركز -الذي افتتحه الأمير خالد بن عبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس شركة المحركات السعودية نهاية الأسبوع الماضي- نبذة عن تاريخ الفورمولا١ وشرح مكونات سياراتها, كما يتيح للزوار بتجربة مثيرة في سباق السيارات ومنافسات الفورمولا ١ من خلال نموذج محاكاة للسباقات.
كما يتيح المركز للزوار والمهتمين بعالم الفورمولا 1 مشاهدة بدلة وقفازات السباق الخاصة بالهولندي ماكس فيرستابين، والبدلة والقفازات الخاصة بالبريطاني لويس هاميلتون، ويمكن لزوار المعرض حجز تذاكرهم مباشرة من خلال المركز، وشراء أشهر منتجات الفومولا1، والاطلاع على جدول الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.
وعلى صعيد سباق الفومولا1 لعام 2021م تحتدم المنافسة على اللقب هذا الموسم بين لويس هاميلتون وماكس فيرستابن، مما يزيد من أهمية سباق جائزة السعودية الكبرى المقام على حلبة كورنيش جدة، المليئة بالتحديات التي يعشقها السائقين كونها الحلبة الأسرع في العالم، مما قد يشكل لحظة فاصلة في حسم اللقب قبل الجولة الختامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تجارب مثيرة لسيارات الـ"فورمولا1" بمركز زوار حلبة كورنيش جدة
سبق

بدأ مركز الزوار بحلبة كورنيش جدة للفورمولا ١ - التي تستضيف خلال المدة من ٣ إلى ٥ من ديسمبر المقبل جائزة السعودية الكبرى للفورمولا ١- في تقديم خدماته لجميع المهتمين بعالم الفورمولا1، من أهالي وزوار جدة التي تشهد إقبالاً متزيداً مع اقتراب انطلاق الحدث الرياضي الأضخم في عالم السيارات.
ويقدم المركز -الذي افتتحه الأمير خالد بن عبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس شركة المحركات السعودية نهاية الأسبوع الماضي- نبذة عن تاريخ الفورمولا١ وشرح مكونات سياراتها, كما يتيح للزوار بتجربة مثيرة في سباق السيارات ومنافسات الفورمولا ١ من خلال نموذج محاكاة للسباقات.
كما يتيح المركز للزوار والمهتمين بعالم الفورمولا 1 مشاهدة بدلة وقفازات السباق الخاصة بالهولندي ماكس فيرستابين، والبدلة والقفازات الخاصة بالبريطاني لويس هاميلتون، ويمكن لزوار المعرض حجز تذاكرهم مباشرة من خلال المركز، وشراء أشهر منتجات الفومولا1، والاطلاع على جدول الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.
وعلى صعيد سباق الفومولا1 لعام 2021م تحتدم المنافسة على اللقب هذا الموسم بين لويس هاميلتون وماكس فيرستابن، مما يزيد من أهمية سباق جائزة السعودية الكبرى المقام على حلبة كورنيش جدة، المليئة بالتحديات التي يعشقها السائقين كونها الحلبة الأسرع في العالم، مما قد يشكل لحظة فاصلة في حسم اللقب قبل الجولة الختامية.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
06:54 PM

تجارب مثيرة لسيارات الـ"فورمولا1" بمركز زوار حلبة كورنيش جدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
840

بدأ مركز الزوار بحلبة كورنيش جدة للفورمولا ١ - التي تستضيف خلال المدة من ٣ إلى ٥ من ديسمبر المقبل جائزة السعودية الكبرى للفورمولا ١- في تقديم خدماته لجميع المهتمين بعالم الفورمولا1، من أهالي وزوار جدة التي تشهد إقبالاً متزيداً مع اقتراب انطلاق الحدث الرياضي الأضخم في عالم السيارات.
ويقدم المركز -الذي افتتحه الأمير خالد بن عبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس شركة المحركات السعودية نهاية الأسبوع الماضي- نبذة عن تاريخ الفورمولا١ وشرح مكونات سياراتها, كما يتيح للزوار بتجربة مثيرة في سباق السيارات ومنافسات الفورمولا ١ من خلال نموذج محاكاة للسباقات.
كما يتيح المركز للزوار والمهتمين بعالم الفورمولا 1 مشاهدة بدلة وقفازات السباق الخاصة بالهولندي ماكس فيرستابين، والبدلة والقفازات الخاصة بالبريطاني لويس هاميلتون، ويمكن لزوار المعرض حجز تذاكرهم مباشرة من خلال المركز، وشراء أشهر منتجات الفومولا1، والاطلاع على جدول الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.
وعلى صعيد سباق الفومولا1 لعام 2021م تحتدم المنافسة على اللقب هذا الموسم بين لويس هاميلتون وماكس فيرستابن، مما يزيد من أهمية سباق جائزة السعودية الكبرى المقام على حلبة كورنيش جدة، المليئة بالتحديات التي يعشقها السائقين كونها الحلبة الأسرع في العالم، مما قد يشكل لحظة فاصلة في حسم اللقب قبل الجولة الختامية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,853
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,358
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,240
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,280

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة