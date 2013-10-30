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"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات"

كشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن أنه يودّ العودة للتدريب في منطقة الخليج من جديد كاشفًا عن أنه ينتظر عرضًا من السعودية أو الإمارات.

جاءت تصريحات المدرب الأرجنتيني عبر قناة "TNT sport" الأرجنتينية، علمًا بأن المدرب في الوقت الحالي لا يتولّى تدريب أي ناد.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت المدرب بنادي الوصل الإماراتي قبل أن تفشل التفاوضات بسبب الراتب المرتفع الذي طلبه المدرب.

وسبق لرامون دياز أن تولى تدريب ناديَي الهلال والاتحاد؛ حيث حقق نجاحات رائعة مع الأول، بَيْدَ أن تجربته مع الاتحاد لم يكتب لها النجاح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات"
سبق

كشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن أنه يودّ العودة للتدريب في منطقة الخليج من جديد كاشفًا عن أنه ينتظر عرضًا من السعودية أو الإمارات.

جاءت تصريحات المدرب الأرجنتيني عبر قناة "TNT sport" الأرجنتينية، علمًا بأن المدرب في الوقت الحالي لا يتولّى تدريب أي ناد.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت المدرب بنادي الوصل الإماراتي قبل أن تفشل التفاوضات بسبب الراتب المرتفع الذي طلبه المدرب.

وسبق لرامون دياز أن تولى تدريب ناديَي الهلال والاتحاد؛ حيث حقق نجاحات رائعة مع الأول، بَيْدَ أن تجربته مع الاتحاد لم يكتب لها النجاح.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
08:24 PM

"رامون دياز": انتظر عرضاً للتدريب في "السعودية" أو "الإمارات"

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محمد السيّد - الرياض
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كشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن أنه يودّ العودة للتدريب في منطقة الخليج من جديد كاشفًا عن أنه ينتظر عرضًا من السعودية أو الإمارات.

جاءت تصريحات المدرب الأرجنتيني عبر قناة "TNT sport" الأرجنتينية، علمًا بأن المدرب في الوقت الحالي لا يتولّى تدريب أي ناد.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت المدرب بنادي الوصل الإماراتي قبل أن تفشل التفاوضات بسبب الراتب المرتفع الذي طلبه المدرب.

وسبق لرامون دياز أن تولى تدريب ناديَي الهلال والاتحاد؛ حيث حقق نجاحات رائعة مع الأول، بَيْدَ أن تجربته مع الاتحاد لم يكتب لها النجاح.

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