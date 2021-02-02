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ابتهاج "معنَّفة جازان": ضربات والدي كانت تركز دومًا على رأسي لإخفاء الأدلة

المحامية "البلوي": بحسب النظام عقوبة الجاني السجن من شهر إلى سنة وغرامة مالية

كشفت الشابة ابتهاج "معنفة جازان" تفاصيل حادثة تعنيفها من قِبل والدها، التي شهدت تعديًا جسديًّا ولفظيًّا.

وقالت الفتاة ابتهاج خلال مداخلتها عبر برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" إن والدها بدأ تعنيفها في سن الثامنة من عمرها، مشيرة إلى أنها كانت تسعى دومًا لإخبار والدتها بما يحدث.

وقالت إن ضربات والدها كانت تركز دومًا على منطقة الرأس لإخفاء الأدلة، كما كان يفعل ذلك بشكل يومي، وأمام كل عائلتها وجدتها. مؤكدة أنه لا أحد كان يتدخل لإنقاذها.

من جانبها، علقت المحامية شيخة البلوي قانونيًّا حول الحالة بأن العقوبة التي تنتظر والد ابتهاج -حسب النظام- هي السجن من شهر إلى سنة، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف، ولا تزيد على 50 ألف ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ابتهاج "معنَّفة جازان": ضربات والدي كانت تركز دومًا على رأسي لإخفاء الأدلة
سبق

كشفت الشابة ابتهاج "معنفة جازان" تفاصيل حادثة تعنيفها من قِبل والدها، التي شهدت تعديًا جسديًّا ولفظيًّا.

وقالت الفتاة ابتهاج خلال مداخلتها عبر برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" إن والدها بدأ تعنيفها في سن الثامنة من عمرها، مشيرة إلى أنها كانت تسعى دومًا لإخبار والدتها بما يحدث.

وقالت إن ضربات والدها كانت تركز دومًا على منطقة الرأس لإخفاء الأدلة، كما كان يفعل ذلك بشكل يومي، وأمام كل عائلتها وجدتها. مؤكدة أنه لا أحد كان يتدخل لإنقاذها.

من جانبها، علقت المحامية شيخة البلوي قانونيًّا حول الحالة بأن العقوبة التي تنتظر والد ابتهاج -حسب النظام- هي السجن من شهر إلى سنة، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف، ولا تزيد على 50 ألف ريال.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
01:23 AM

ابتهاج "معنَّفة جازان": ضربات والدي كانت تركز دومًا على رأسي لإخفاء الأدلة

المحامية "البلوي": بحسب النظام عقوبة الجاني السجن من شهر إلى سنة وغرامة مالية

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هادي العصيمي - الرياض
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4,179

كشفت الشابة ابتهاج "معنفة جازان" تفاصيل حادثة تعنيفها من قِبل والدها، التي شهدت تعديًا جسديًّا ولفظيًّا.

وقالت الفتاة ابتهاج خلال مداخلتها عبر برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" إن والدها بدأ تعنيفها في سن الثامنة من عمرها، مشيرة إلى أنها كانت تسعى دومًا لإخبار والدتها بما يحدث.

وقالت إن ضربات والدها كانت تركز دومًا على منطقة الرأس لإخفاء الأدلة، كما كان يفعل ذلك بشكل يومي، وأمام كل عائلتها وجدتها. مؤكدة أنه لا أحد كان يتدخل لإنقاذها.

من جانبها، علقت المحامية شيخة البلوي قانونيًّا حول الحالة بأن العقوبة التي تنتظر والد ابتهاج -حسب النظام- هي السجن من شهر إلى سنة، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف، ولا تزيد على 50 ألف ريال.

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