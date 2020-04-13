وزير الطاقة: لولا قيادة ولي العهد عديداً من المفاوضات ما كنا وصلنا إلى ما حققناه اليوم

قال بعد اتفاق "أوبك" وحلفائها: يشرفني أن أشارك في هذه اللحظة والاتفاق التاريخيين

أشاد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بجهود ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية من خلال حنكته في قيادة المفاوضات مع الدول المنتجة للنفط داخل "أوبك" وخارجها.

وقال وزير الطاقة لـ"قناة العربية": "لا يسعني إلا أن أنسب الفضل لأهله، فلولا قيادة سمو الأمير محمد بن سلمان، عديداً من المفاوضات مع الدول المنتجة للنفط ما كنا نصل إلى ما حققناه اليوم".

وأضاف: "فرق بين ما كنا نعيشه في ٦ مارس، وما حصل الآن في ١١ أبريل، فقد كنا نستجدي الدول المنتجة للنفط في تخفيض الإنتاج ١.٥ مليون برميل، والآن حصلنا على تخفيض الإنتاج ١٠ ملايين برميل في اليوم".

وتابع: "كنا نستجدي الدول المنتحة خارج (أوبك)، ودول (أوبك +) في عديد من السنوات الماضية لتخفيض الإنتاج، والآن قامت تلك الدول بالتخفيض الطوعي بتخفيضات كبيرة".

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ قد أوضح لـ"رويترز"، في وقت سابق، أنه بعد اتفاق "أوبك" وحلفائها بقيادة روسيا، سيتم خفض غير مسبوق لإنتاج النفط (يقارب 10 % من المعروض العالمي)؛ لدعم أسعار الخام وسط جائحة فيروس كورونا.

وقال الأمير عبد العزيز: "يشرفني أن أشارك في هذه اللحظة التاريخية وهذا الاتفاق التاريخي".

وقالت مصادر إن التخفيضات العالمية الفعلية شاملة الدول من خارج تحالف "أوبك"؛ قد تصل إلى 20 في المئة.