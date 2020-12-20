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بريطانيا تسجل 326 وفاة وقرابة 36 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 326 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليصل إجمالي الوفيات إلى 67401 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 35928 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 2,040,000.

فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تسجل 326 وفاة وقرابة 36 ألف إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 326 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليصل إجمالي الوفيات إلى 67401 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 35928 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 2,040,000.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
09:41 PM

بريطانيا تسجل 326 وفاة وقرابة 36 ألف إصابة بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 326 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليصل إجمالي الوفيات إلى 67401 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 35928 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 2,040,000.

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