"هواوي" تطلق هاتفًا بكاميرا فائقة في سلسلة P30في الشرق الأوسط وإفريقيا

أعلنت عن تقديم تجربة "سناب شات" مطورة

كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن سلسلة هواتف HUAWEI P30 في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خلال حفل الإطلاق في حديقة البرج، واستمتع المشاهدون بعرض ضوئي على برج خليفة.

تمثل سلسلة هواتف HUAWEI P30 أحدث هواتف الكاميرا من هواوي حتى اليوم، فهي مزودة بابتكارات متفوقة مثل حساس سوبر سبكترم من هواوي (SuperSpectrum) وعدسة سوبر زوم (SuperZoom) اللذان يطلقان العنان لتجارب تصوير فوتوغرافي وفيديوي غير مسبوقة.

وقال رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا جين جياو: "حجزت سلسلة هواتف HUAWEI P مكانها في الطليعة في مجال ابتكارات التصوير الفوتوغرافي. وبإطلاق سلسلة هواتف HUAWEI P30، انطلقت هواوي لتغير قواعد التصوير الفوتوغرافي وأخذها إلى أبعاد غير مسبوقة، وبتطويرنا لمزايا مبتكرة مثل حساس سوبر سبكتروم من هواوي وعدسة سوبر زوم سنقدم لمستخدمي هواتفنا تقنيات استثنائية في مجالي التصوير الفوتوغرافي والفيديو أيضاً".

كما أعلنت هواوي أيضًا أنها عملت على تطوير كاميرا سلسلة هواتف HUAWEI P30 كي تتناسب مع تطبيق سناب شات، لوضع المزيد من ابتكارات الكاميرا بين يدي المستخدمين، وكي يتمكن مستخدمو تطبيق سناب شات من الانغماس في المزيد من التجارب عند استخدام كاميرا سلسلة هواتف HUAWEI P30.

وحصلت كاميرا هاتف HUAWEI P30 Pro على التصنيف الأعلى حسب معايير DxOMark مع معدل بلغ 112، كما يحتوي هاتف HUAWEI P30 Pro على كاميرا رباعية جديدة من لايكا في الجهة الخلفية من الجهاز، تتضمن كاميرا رئيسة بدقة 40 ميجابكسل مع حساس سوبر سبكتروم الثوري 1/1.7، وعدسة تصوير واسع للغاية 20 ميجابكسل، وكاميرا 8 ميجابكسل للتصوير البعيد وكاميرا تايم أوف فلايت لإطلاق العنان للخيال.

تأخذ عدسة سوبر زوم قدرات التكبير الذكي إلى مستويات غير مسبوقة. فتقدم إمكانية التكبير بدقة عالية تصل إلى 5 مرات من التكبير البصري، 10 مرات من التكبير الهجين، و50 مرة من التكبير الرقمي، وتحقق الكاميرا ذلك من خلال تصميم منظاري حيث يعمل المنشور الموجود في العدسة المقربة بثني الضوء بزاوية تبلغ 90 درجة مناسبة لزيادة البعد البؤري مع المحافظة على ارتفاع الكاميرا قليلًا فلا يؤثر على تصميم الجهاز، ما يجعل الأشياء أقرب إلى عيون المستخدم.

يتضمن الهاتف HUAWEI P30 Pro على بطارية كبيرة عالية القدرة بقيمة 4200 مللي أمبير ساعي تدعم الشحن عبر الشاحن السلكي القوي سوبر تشارج من هواوي باستطاعة 40 واط، وهو قادر على شحنها بنسبة 70 بالمئة من طاقتها القصوى خلال 30 دقيقة

وبدأ الطلب المسبق من خلال الموزعين المعتمدين لهواوي في المملكة (جولي شيك، الحداد، إكسترا، مكتبة جرير، سوق، نون، أكسيوم) سيتوفر جهاز HUAWEI P30 Lite ب 1099 ريالاً سعودياً وجهاز HUAWEI P30 ب 2499 ريالاً سعودياً وجهاز HUAWEI P30 Pro ب 3399 ريالاً سعودياً. وستكون الأجهزة متاحة في المملكة ابتداءً من 11 أبريل.

وعلى هامش التدشين، ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا جيسون تشين، أن زيادة نسب المبيعات ليست الهدف الأول لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، بل ما يحفزنا للتقدم حماسنا لتطوير أفضل المنتجات التقنية الذكية وتقديم أفضل منظوماتها للمستهلكين وقيادة صناعتها بأرقى المعايير.

وقال: "بدلاً من التركيز على الكميات التي نبيعها من منتجاتنا، فإن ما نسعى إلى تقديمه ابتكارات أصيلة عالية الفائدة وأفضل تجربة استخدام ممكنة اليوم. ونشير هنا إلى أن شركة هواوي تحل في المرتبة الخامسة عالمياً بين أكثر الشركات إنفاقاً على الأبحاث والتطوير وفقًا لتقرير EU Industrial R&D Investment للعام 2018، إذ أنفقت أكثر من 15 مليار دولار على الأبحاث والتطوير في العام 2018 وحده".

وحول العوامل التي ساهمت في زيادة أرباح الشركة، أشار إلى الجهود الحثيثة في تطوير التقنيات والأبحاث والتطوير والابتكار بهدف تطوير المنتجات وتعزيز تجربة الاستخدام، وأثمر ذلك عن ابتكار مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة، وكذلك الابتكارات للمستهلكين في العام 2018، منها كاميرا لايكا الثلاثية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في سلسلة HUAWEI P20 ونظام مصفوفة الكاميرا ونظام الشحن العكسي اللاسلكي في HUAWEI Mate 20 بالإضافة إلى تقنية GPU Turbo التي تحسن أداء الهواتف القديمة والجديدة.

وتابع: "كما أننا نركز في عملنا على خدمة المستهلكين وفهم متطلباتهم الفعلية وتلبيتها. ونواصل تقديم منافع جديدة لهم من خلال الابتكار والسعي لتقديم تجربة ملهمة وذكية في جميع حالات الاستخدام".

وأضاف: "يعتمد النمو العالمي الذي حققته مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين على ست ركائز استراتيجية هي: المنتجات المميزة، المنظومة المتكاملة، إدارة سلسلة القيمة، قنوات البيع/متاجر التجزئة، التوعية بالعلامة التجارية، عمليات المستخدمين. ونجحنا في العام 2018 في تحقيق قفزات رئيسة في مختلف المجالات".