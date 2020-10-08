النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أجواء المدينة المنورة.. سحب ممطرة على العيص ووادي الفرع

الأرصاد: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الـ12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أجواء المدينة المنورة.. سحب ممطرة على العيص ووادي الفرع
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الـ12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
10:55 AM

أجواء المدينة المنورة.. سحب ممطرة على العيص ووادي الفرع

الأرصاد: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
1,368

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- الساعة الـ12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,725
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,347
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,620
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,209

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة