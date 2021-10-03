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ما مدى خطورة إعصار شاهين على الشرقية؟.. "الأرصاد": أمطار وارتفاع للأمواج

"المدني" أهاب بالجميع توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع السيول

أكد المركز الوطني للأرصاد أن تأثير إعصار شاهين على المملكة قد يتسبب في ارتفاع للموج في بعض المناطق الساحلية للمنطقة الشرقية للمملكة خصوصًا المنخفضة مثل: "رأس أبو قميص والعديد" بسبب الرياح النشطة نتيجة التأثير غير المباشر لإعصار شاهين حسب تغريدة نشرها المركز عبر حسابه في تويتر.

وتفصيلاً، توقع مركز "الأرصاد" تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية في بحر عُمان؛ حيث يتوقع تكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، تكون مصحوبة غالبًا بزخات من البرد ورياح هابطة تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ س وتؤدي إلى إثارة الغبار.

وأضاف المركز، أن التأثير بالمنخفض يبدأ ابتداءً من يومي الاثنين والثلاثاء على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (منفذ بطحاء، سلوى، حرض) بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء إلى أجزاء من منطقة الرياض (حوطة بني تميم؛ ليلى)؛ ومن ثم على (وادي الدواسر، السليل).

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد بتوقع تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب بحالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من غدٍ الاثنين حتى يوم الجمعة القادم على مناطق (الرياض - والمنطقة الشرقية - وعسير - ونجران - ومكة المكرمة) يصاحبها رياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ما مدى خطورة إعصار شاهين على الشرقية؟.. "الأرصاد": أمطار وارتفاع للأمواج
سبق

أكد المركز الوطني للأرصاد أن تأثير إعصار شاهين على المملكة قد يتسبب في ارتفاع للموج في بعض المناطق الساحلية للمنطقة الشرقية للمملكة خصوصًا المنخفضة مثل: "رأس أبو قميص والعديد" بسبب الرياح النشطة نتيجة التأثير غير المباشر لإعصار شاهين حسب تغريدة نشرها المركز عبر حسابه في تويتر.

وتفصيلاً، توقع مركز "الأرصاد" تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية في بحر عُمان؛ حيث يتوقع تكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، تكون مصحوبة غالبًا بزخات من البرد ورياح هابطة تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ س وتؤدي إلى إثارة الغبار.

وأضاف المركز، أن التأثير بالمنخفض يبدأ ابتداءً من يومي الاثنين والثلاثاء على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (منفذ بطحاء، سلوى، حرض) بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء إلى أجزاء من منطقة الرياض (حوطة بني تميم؛ ليلى)؛ ومن ثم على (وادي الدواسر، السليل).

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد بتوقع تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب بحالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من غدٍ الاثنين حتى يوم الجمعة القادم على مناطق (الرياض - والمنطقة الشرقية - وعسير - ونجران - ومكة المكرمة) يصاحبها رياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
09:29 PM

ما مدى خطورة إعصار شاهين على الشرقية؟.. "الأرصاد": أمطار وارتفاع للأمواج

"المدني" أهاب بالجميع توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع السيول

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حامد العلي - الدمام
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أكد المركز الوطني للأرصاد أن تأثير إعصار شاهين على المملكة قد يتسبب في ارتفاع للموج في بعض المناطق الساحلية للمنطقة الشرقية للمملكة خصوصًا المنخفضة مثل: "رأس أبو قميص والعديد" بسبب الرياح النشطة نتيجة التأثير غير المباشر لإعصار شاهين حسب تغريدة نشرها المركز عبر حسابه في تويتر.

وتفصيلاً، توقع مركز "الأرصاد" تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية في بحر عُمان؛ حيث يتوقع تكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، تكون مصحوبة غالبًا بزخات من البرد ورياح هابطة تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ س وتؤدي إلى إثارة الغبار.

وأضاف المركز، أن التأثير بالمنخفض يبدأ ابتداءً من يومي الاثنين والثلاثاء على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (منفذ بطحاء، سلوى، حرض) بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء إلى أجزاء من منطقة الرياض (حوطة بني تميم؛ ليلى)؛ ومن ثم على (وادي الدواسر، السليل).

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد بتوقع تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب بحالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من غدٍ الاثنين حتى يوم الجمعة القادم على مناطق (الرياض - والمنطقة الشرقية - وعسير - ونجران - ومكة المكرمة) يصاحبها رياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

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