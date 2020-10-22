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محققًا المركز الأول.. سباق النعيرية يدخل أمريكيًا تاريخ الهجن

بعد منافسة قوية شهدها الشوط الثالث من السباقات

حقق الأمريكي قاسم أبو ناصر لأول مرة في تاريخ سباقات الهجن بالسعودية، المركز الأول الشوط الثالث للفترة المسائية بسباق النعيرية للهجن، والذي يستمر لمدة 6 أيام بعدد 114 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحًا و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون، وذلك على ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية.

وجاء الحدث المفاجأة عندما حصلت المطية "نيكول" للمالك قاسم أبو ناصر على المركز الأول والرمز في الشوط الثالث حقايق بكار رمز، بعد منافسة قوية شهدها الشوط توجتها "نيكول" بقطع المسافة في توقيت زمني ٤:٢٠:٨٨بقيادة المضمر العملاق حمد بن رايه المري ممثل المملكة.

وشهد فوز "نيكول" اهتمامًا كبيرًا من قبل الصحافة ووسائل الإعلام والمواقع الأمريكية التي تناولت خبر فور نهاية السباق، وينتظر أن يحقق سباق النعيرية أرقاماً ومفاجآت جديدة عطفاً على المشاركة القوية التي يحظى بها من قبل أبرز المهتمين برياضة الهجن في العالم والخليج العربي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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محققًا المركز الأول.. سباق النعيرية يدخل أمريكيًا تاريخ الهجن
سبق

حقق الأمريكي قاسم أبو ناصر لأول مرة في تاريخ سباقات الهجن بالسعودية، المركز الأول الشوط الثالث للفترة المسائية بسباق النعيرية للهجن، والذي يستمر لمدة 6 أيام بعدد 114 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحًا و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون، وذلك على ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية.

وجاء الحدث المفاجأة عندما حصلت المطية "نيكول" للمالك قاسم أبو ناصر على المركز الأول والرمز في الشوط الثالث حقايق بكار رمز، بعد منافسة قوية شهدها الشوط توجتها "نيكول" بقطع المسافة في توقيت زمني ٤:٢٠:٨٨بقيادة المضمر العملاق حمد بن رايه المري ممثل المملكة.

وشهد فوز "نيكول" اهتمامًا كبيرًا من قبل الصحافة ووسائل الإعلام والمواقع الأمريكية التي تناولت خبر فور نهاية السباق، وينتظر أن يحقق سباق النعيرية أرقاماً ومفاجآت جديدة عطفاً على المشاركة القوية التي يحظى بها من قبل أبرز المهتمين برياضة الهجن في العالم والخليج العربي.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
07:03 PM

محققًا المركز الأول.. سباق النعيرية يدخل أمريكيًا تاريخ الهجن

بعد منافسة قوية شهدها الشوط الثالث من السباقات

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نافل السبيعي - النعيرية
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حقق الأمريكي قاسم أبو ناصر لأول مرة في تاريخ سباقات الهجن بالسعودية، المركز الأول الشوط الثالث للفترة المسائية بسباق النعيرية للهجن، والذي يستمر لمدة 6 أيام بعدد 114 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحًا و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون، وذلك على ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية.

وجاء الحدث المفاجأة عندما حصلت المطية "نيكول" للمالك قاسم أبو ناصر على المركز الأول والرمز في الشوط الثالث حقايق بكار رمز، بعد منافسة قوية شهدها الشوط توجتها "نيكول" بقطع المسافة في توقيت زمني ٤:٢٠:٨٨بقيادة المضمر العملاق حمد بن رايه المري ممثل المملكة.

وشهد فوز "نيكول" اهتمامًا كبيرًا من قبل الصحافة ووسائل الإعلام والمواقع الأمريكية التي تناولت خبر فور نهاية السباق، وينتظر أن يحقق سباق النعيرية أرقاماً ومفاجآت جديدة عطفاً على المشاركة القوية التي يحظى بها من قبل أبرز المهتمين برياضة الهجن في العالم والخليج العربي.

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