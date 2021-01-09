قبل انطلاق المباراة .. الإصابة تبعد مدافع الاتفاق عن المشاركة أمام الشباب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استبعاد المدافع سنوسي هوساوي عن قائمة الفريق في مباراة اليوم أمام الشباب ضمن مباريات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ويأتي استبعاد المدافع بناء على تقرير الجهاز الطبي الذي أفاد بتعرض اللاعب لإلتهاب في عظمة الكعب، وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات لتحديد البرنامج العلاجي اللازم لعودة اللاعب للمشاركة مجددا.