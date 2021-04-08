ألمانيا تسجل 20407 إصابات جديدة و306 وفيات إضافية بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و930852 حالة، بعد تسجيل 20407 إصابات جديدة.

وأوضحت البيانات كذلك ارتفاع عدد الوفيات إلى 77707 بعد تسجيل 306 وفيات جديدة.