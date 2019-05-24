تسليم هدية الملك لمسلمي تايلند.. و"مالروت": مواقف السعودية راسخة

أكد أنه رغم الظروف السياسية بين البلدين لم تتوانَ عن تقديم الدعم لمسلمي وطنه

سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك، اليوم الجمعة؛ هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة للشعب التايلندي المسلم؛ وذلك خلال اللقاء الذي جمع المدير العام لمكتب شيخ الإسلام بمملكة تايلند يونان بون مالورت، بالمستشار الإسلامي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي والوفد الإعلامي من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكتبه بالعاصمة بانكوك اليوم.

وقد أثنى "مالورت" على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله - في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن المملكة رغم الظروف السياسية بين البلدين لم تتوان عن تقديم الدعم والمساندة لمسلمي تايلند، وخدماتها متواصلة ومتميزة؛ لأنها قائمة على الأخوة في الله والعلاقة القائمة على الدين علاقة راسخة لا يزيلها شيء.

ونوه إلى البرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في سفارة المملكة في بانكوك من برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وتوزيع هدية الملك سلمان من التمور الفاخرة، وكذلك إيفاد أئمة للإمامة في رمضان، وتوزيع المصحف الشريف في المساجد والجمعيات والمدارس الدينية.

وعن الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن قال "مالورت": "السعودية دأبت على تيسير أمر الحجاج والمعتمرين، ونحن التايلنديين نجد كل يسر وسهولة في استخراج التأشيرات في موسمي الحج والعمرة"، مشيراً إلى أنه منذ عشرات السنين وهو يحج والمشاعر في تطور دائم ويتلقى خدمات متميزة.

من جانبه ثمن المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين الدكتور يوسف الحمودي، أن المملكة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين دأبت منذ تأسيسها على خدمة الإسلام والمسلمين، بل خيرها امتدّ لجميع دول العالم دون التفريق بين ديانة أو مذهب، وخدماتها الإنسانية تزداد عامًا عن عام ولا تنتظر من أحد جزاءً ولا شكورًا.

وعن برامج الشؤون الإسلامية بين "الحمودي" أن الوزارة وبتوجيهات الوزير "آل الشيخ" تسعى من خلال برامجها المختلفة إلى تحقيق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة في خدمة المسلمين، ونشر قيم الوسطية والاعتدال وتكثير الخير، ومد يد العون والمساعدة لجميع المسلمين في العالم؛ تحقيقاً للأخوة الإسلامية التي جاء بها الإسلام.

وأشاد "الحمودي" بالتعاون القائم بين الوزارة ومكتب شيخ الإسلام لخدمة المسلمين في تايلند وتقديم العون لهم والتوعية والإرشاد، وفق المنهج الذي جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحكمة والموعظة الحسنة، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد والإعانة على الخير.

إثر ذلك سلم المستشار الإسلامي الشحنة الخاصة المحملة بالتمور الفاخرة، من برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور الفاخرة على مسلمي تايلند، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

من ناحية أخرى تجول الجميع في الجامع المركزي الوطني المجاور لمكتب شيخ الإسلام بقلب العاصمة بانكوك، والذي يعد معلماً إسلامياً بارزاً يقصده آلاف المصلين وتقام في رحابه العديد من المحاضرات والمؤتمرات الإسلامية التي يجتمع فيها المسلمون على الحق المبين.