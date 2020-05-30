النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مؤسسة النقد" توجه المؤسسات المالية كافة بعودة الأعمال لطبيعتها تدريجيًا

شددت على تجهيز مقرات العمل بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المؤسسات المالية كافة التي تقع تحت إشرافها بعودة الأعمال تدريجيًا وفقًا لتقدير كل منها، بحيث يتم استئناف جميع الأعمال في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي، مع التشديد على تجهيز مقرات العمل بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة في شأن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا (COVID-19) لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم المكتبية في بيئة عمل آمنة.

وتأتي تلك الخطوة إنفاذًا للموافقة الكريمة الصادرة في تاريخ 3 / 10 / 1441هـ الموافق 26 / 5 / 2020م المتضمنة عددًا من القرارات، ومنها رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة ابتداءً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441هـ الموافق 31 / 5 / 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 / 10 / 1441هـ الموافق 20/ 6/ 2020م، والعودة بعد ذلك لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول فيما عدا مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

وشددت مؤسسة النقد على المؤسسات المالية تشغيل كامل فروعها وفقًا لأوقات العمل الطبيعية المحددة قبل فترة إجراءات منع التجول ابتداءً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441هـ الموافق 31 / 5 / 2020م، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين إلى مقرات العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا (COVID-19) داخل أماكن العمل، والاستمرار بالحملات التوعوية التي تهدف إلى حث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية. وكذلك وضع حد أقصى لعدد العملاء الذين يتم خدمتهم في وقتٍ واحد، مع مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين الموظفين في مقرات العمل، وأيضًا بين الموظفين والعملاء، إلى جانب تعقيم مقرات العمل والفروع وأجهزة الصرف الآلي باستمرار، واتخاذ أعلى معايير السلامة بما يضمن سلامة المرتادين، من خلال توفير نقاط فرز عند المداخل لقياس درجة حرارة الموظفين والعملاء، وتوفير المعقمات والكمامات اللازمة، مع تزويد منسوبيهم بالاحتياطات الوقائية اللازمة كافة.

مؤسسة النقد العربي السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مؤسسة النقد" توجه المؤسسات المالية كافة بعودة الأعمال لطبيعتها تدريجيًا
سبق

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المؤسسات المالية كافة التي تقع تحت إشرافها بعودة الأعمال تدريجيًا وفقًا لتقدير كل منها، بحيث يتم استئناف جميع الأعمال في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي، مع التشديد على تجهيز مقرات العمل بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة في شأن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا (COVID-19) لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم المكتبية في بيئة عمل آمنة.

وتأتي تلك الخطوة إنفاذًا للموافقة الكريمة الصادرة في تاريخ 3 / 10 / 1441هـ الموافق 26 / 5 / 2020م المتضمنة عددًا من القرارات، ومنها رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة ابتداءً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441هـ الموافق 31 / 5 / 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 / 10 / 1441هـ الموافق 20/ 6/ 2020م، والعودة بعد ذلك لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول فيما عدا مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

وشددت مؤسسة النقد على المؤسسات المالية تشغيل كامل فروعها وفقًا لأوقات العمل الطبيعية المحددة قبل فترة إجراءات منع التجول ابتداءً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441هـ الموافق 31 / 5 / 2020م، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين إلى مقرات العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا (COVID-19) داخل أماكن العمل، والاستمرار بالحملات التوعوية التي تهدف إلى حث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية. وكذلك وضع حد أقصى لعدد العملاء الذين يتم خدمتهم في وقتٍ واحد، مع مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين الموظفين في مقرات العمل، وأيضًا بين الموظفين والعملاء، إلى جانب تعقيم مقرات العمل والفروع وأجهزة الصرف الآلي باستمرار، واتخاذ أعلى معايير السلامة بما يضمن سلامة المرتادين، من خلال توفير نقاط فرز عند المداخل لقياس درجة حرارة الموظفين والعملاء، وتوفير المعقمات والكمامات اللازمة، مع تزويد منسوبيهم بالاحتياطات الوقائية اللازمة كافة.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
09:11 PM

"مؤسسة النقد" توجه المؤسسات المالية كافة بعودة الأعمال لطبيعتها تدريجيًا

شددت على تجهيز مقرات العمل بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,210

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المؤسسات المالية كافة التي تقع تحت إشرافها بعودة الأعمال تدريجيًا وفقًا لتقدير كل منها، بحيث يتم استئناف جميع الأعمال في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي، مع التشديد على تجهيز مقرات العمل بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة في شأن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا (COVID-19) لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم المكتبية في بيئة عمل آمنة.

وتأتي تلك الخطوة إنفاذًا للموافقة الكريمة الصادرة في تاريخ 3 / 10 / 1441هـ الموافق 26 / 5 / 2020م المتضمنة عددًا من القرارات، ومنها رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة ابتداءً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441هـ الموافق 31 / 5 / 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 / 10 / 1441هـ الموافق 20/ 6/ 2020م، والعودة بعد ذلك لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول فيما عدا مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

وشددت مؤسسة النقد على المؤسسات المالية تشغيل كامل فروعها وفقًا لأوقات العمل الطبيعية المحددة قبل فترة إجراءات منع التجول ابتداءً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441هـ الموافق 31 / 5 / 2020م، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين إلى مقرات العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا (COVID-19) داخل أماكن العمل، والاستمرار بالحملات التوعوية التي تهدف إلى حث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية. وكذلك وضع حد أقصى لعدد العملاء الذين يتم خدمتهم في وقتٍ واحد، مع مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين الموظفين في مقرات العمل، وأيضًا بين الموظفين والعملاء، إلى جانب تعقيم مقرات العمل والفروع وأجهزة الصرف الآلي باستمرار، واتخاذ أعلى معايير السلامة بما يضمن سلامة المرتادين، من خلال توفير نقاط فرز عند المداخل لقياس درجة حرارة الموظفين والعملاء، وتوفير المعقمات والكمامات اللازمة، مع تزويد منسوبيهم بالاحتياطات الوقائية اللازمة كافة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,641
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,947
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,954
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,732

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة