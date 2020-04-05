14 عیادة مختصة تقدم خدماتھا عبر "واتساب" بـ "صحة عسیر"
للتسهيل على المواطنين ضمن الخطط الاحـترازیـة والوقائية لمواجهة كورونا
خصصت "صحة عسير" أرقـاماً لخدمة المستفيدين من الخدمات الصحية في التواصل مـع الـعیادات الـمختصة مـباشـرة؛ لتسھـیل تـواصـل المسـتفیدیـن مـن الخـدمـات الـصحیة مـع عیاداتھم في عدد من المستشفیات والمراكز الصحیة.
وأوضـح المتحدث الـرسـمي بـاسـم "صـحة عسـیر" عـبدالـعزیـز بـن یـحیى آل شـایع؛ أن تـخصیص أرقـام للعیادات المختصة يأتي انطلاقاً من حـرص وزارة الـصحة ممثلة بـالـمدیـریة الـعامة للشؤون الـصحیة بمنطقة عسير، عـلى خـدمـة المسـتفیدیـن مـن الخـدمـات الـصحیة وھـم فـي مـنازلـھم في ظل تطبيق الخطط الاحـترازیـة والوقائية للحـد مـن انـتشار فـیروس كـورونـا المستجد (كوفيد-١٩) التي تصب في مصلحة المواطنین والمقیمین.
وبـیّن آل شـایـع؛ أنـه سـیتم الـرد والـتواصـل مـع المسـتفیدیـن مـن خـدمـات العیادات المحــددة، بــعد إرســال الــبیانــات والــمعلومــات الــمطلوبــة مــنھم عــلى الأرقــام الـموضـحة عـبر تـطبیق "واتـساب"، خلال ساعات الـدوام الـرسـمي.
14 عیادة مختصة تقدم خدماتھا عبر "واتساب" بـ "صحة عسیر"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-04-05
خصصت "صحة عسير" أرقـاماً لخدمة المستفيدين من الخدمات الصحية في التواصل مـع الـعیادات الـمختصة مـباشـرة؛ لتسھـیل تـواصـل المسـتفیدیـن مـن الخـدمـات الـصحیة مـع عیاداتھم في عدد من المستشفیات والمراكز الصحیة.
وأوضـح المتحدث الـرسـمي بـاسـم "صـحة عسـیر" عـبدالـعزیـز بـن یـحیى آل شـایع؛ أن تـخصیص أرقـام للعیادات المختصة يأتي انطلاقاً من حـرص وزارة الـصحة ممثلة بـالـمدیـریة الـعامة للشؤون الـصحیة بمنطقة عسير، عـلى خـدمـة المسـتفیدیـن مـن الخـدمـات الـصحیة وھـم فـي مـنازلـھم في ظل تطبيق الخطط الاحـترازیـة والوقائية للحـد مـن انـتشار فـیروس كـورونـا المستجد (كوفيد-١٩) التي تصب في مصلحة المواطنین والمقیمین.
وبـیّن آل شـایـع؛ أنـه سـیتم الـرد والـتواصـل مـع المسـتفیدیـن مـن خـدمـات العیادات المحــددة، بــعد إرســال الــبیانــات والــمعلومــات الــمطلوبــة مــنھم عــلى الأرقــام الـموضـحة عـبر تـطبیق "واتـساب"، خلال ساعات الـدوام الـرسـمي.
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
09:44 AM
14 عیادة مختصة تقدم خدماتھا عبر "واتساب" بـ "صحة عسیر"
للتسهيل على المواطنين ضمن الخطط الاحـترازیـة والوقائية لمواجهة كورونا
خصصت "صحة عسير" أرقـاماً لخدمة المستفيدين من الخدمات الصحية في التواصل مـع الـعیادات الـمختصة مـباشـرة؛ لتسھـیل تـواصـل المسـتفیدیـن مـن الخـدمـات الـصحیة مـع عیاداتھم في عدد من المستشفیات والمراكز الصحیة.
وأوضـح المتحدث الـرسـمي بـاسـم "صـحة عسـیر" عـبدالـعزیـز بـن یـحیى آل شـایع؛ أن تـخصیص أرقـام للعیادات المختصة يأتي انطلاقاً من حـرص وزارة الـصحة ممثلة بـالـمدیـریة الـعامة للشؤون الـصحیة بمنطقة عسير، عـلى خـدمـة المسـتفیدیـن مـن الخـدمـات الـصحیة وھـم فـي مـنازلـھم في ظل تطبيق الخطط الاحـترازیـة والوقائية للحـد مـن انـتشار فـیروس كـورونـا المستجد (كوفيد-١٩) التي تصب في مصلحة المواطنین والمقیمین.
وبـیّن آل شـایـع؛ أنـه سـیتم الـرد والـتواصـل مـع المسـتفیدیـن مـن خـدمـات العیادات المحــددة، بــعد إرســال الــبیانــات والــمعلومــات الــمطلوبــة مــنھم عــلى الأرقــام الـموضـحة عـبر تـطبیق "واتـساب"، خلال ساعات الـدوام الـرسـمي.