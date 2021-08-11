"الحجرف" يجتمع بـ"غريفيث" داعياً للإسراع بتمكين الخبراء من معاينة "صافر"

أمين مجلس التعاون بحث خلال لقائه بالمبعوث الأممي آخر التطورات في اليمن

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في مكتبه بالأمانة، اليوم مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية مارتن غريفيث؛ لبحث آخر التطورات التي تشهدها اليمن.

وأكد الأمين العام في الاجتماع موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، ودعم اتفاق الرياض.

وعبّر الأمين العام عن ترحيبه بالخطوات التي اتخذت لتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة جديدة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني، كما عبر عن تقديره لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث.

وأكد "الحجرف" ضرورة بذل الجهد والإسراع بتمكين فريق الخبراء من معاينة ناقلة النفط "صافر" لتفادي الكارثة التي قد تقع و لتفادي انعكاساتها البيئة الخطيرة و الاقتصادية الكبيرة.

كما استعرض جهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الجمهورية اليمنية في كافة المجالات السياسية والتنموية والإغاثية.

وأعرب مارتن غريفيث، عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها الأمانة العامة لدعم جهود الأمم المتحدة مما يؤكد حرص مجلس التعاون على التوصل إلى الحل السياسي المنشود.