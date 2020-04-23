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إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة واستمرار عمليات التعقيم

بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية ذات العلاقة

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، إزالة الحواجز الوقائية التي وضعت حول الكعبة المشرفة ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية ذات العلاقة.
وأكد أن الرئاسة تعمل بشكل فعال بمستوى تنسيقي رفيع على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والتأكد من فعاليتها وضروريتها، ومن ذلك المنطلق فقد صدر التوجيه بإزالة الحواجز وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير.
وكان الرئيس العام قد أعلن خطة الرئاسة التشغيلية لموسم رمضان المبارك ١٤٤١هـ والتي اشتملت على تسخير ٣٥٠٠ عامل يعملون على مدار الساعة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية.
ورفع الشيخ السديس شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يوليانه من عناية واهتمام للحرمين الشريفين ودعم ومتابعة، سائلاً الله عز وجل أن يجعل أعمالهما في موازين حسناتهما إنه سميع مجيب.

الشيخ عبدالرحمن السديس الكعبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة واستمرار عمليات التعقيم
سبق

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، إزالة الحواجز الوقائية التي وضعت حول الكعبة المشرفة ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية ذات العلاقة.
وأكد أن الرئاسة تعمل بشكل فعال بمستوى تنسيقي رفيع على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والتأكد من فعاليتها وضروريتها، ومن ذلك المنطلق فقد صدر التوجيه بإزالة الحواجز وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير.
وكان الرئيس العام قد أعلن خطة الرئاسة التشغيلية لموسم رمضان المبارك ١٤٤١هـ والتي اشتملت على تسخير ٣٥٠٠ عامل يعملون على مدار الساعة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية.
ورفع الشيخ السديس شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يوليانه من عناية واهتمام للحرمين الشريفين ودعم ومتابعة، سائلاً الله عز وجل أن يجعل أعمالهما في موازين حسناتهما إنه سميع مجيب.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
06:47 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
05:02 AM

إزالة الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة واستمرار عمليات التعقيم

بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية ذات العلاقة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
26,777

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، إزالة الحواجز الوقائية التي وضعت حول الكعبة المشرفة ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية ذات العلاقة.
وأكد أن الرئاسة تعمل بشكل فعال بمستوى تنسيقي رفيع على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والتأكد من فعاليتها وضروريتها، ومن ذلك المنطلق فقد صدر التوجيه بإزالة الحواجز وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير.
وكان الرئيس العام قد أعلن خطة الرئاسة التشغيلية لموسم رمضان المبارك ١٤٤١هـ والتي اشتملت على تسخير ٣٥٠٠ عامل يعملون على مدار الساعة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية.
ورفع الشيخ السديس شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يوليانه من عناية واهتمام للحرمين الشريفين ودعم ومتابعة، سائلاً الله عز وجل أن يجعل أعمالهما في موازين حسناتهما إنه سميع مجيب.

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