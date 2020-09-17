القيادة تهنئ رئيس جمهورية تشيلي بذكرى استقلال بلاده

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس سيباستيان بينييرا رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس سيباستيان بينييرا رئيس جمهورية تشيلي.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.