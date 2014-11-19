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استمرار مناورات تمرين "المصير 1" بين القوات البرية السعودية والإماراتية

لرفع مستوى الجاهزية القتالية للضباط والأفراد واكتسابهم المهارات والخبرات

تستمر مناورات التمرين العسكري المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة بين القوات البرية السعودية والإماراتية المصير 1 .

وبدأت مناورات التمرين منذ عدة أيام، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية، واكتساب المهارات والخبرات في هذا التمرين.

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استمرار مناورات تمرين "المصير 1" بين القوات البرية السعودية والإماراتية
سبق

تستمر مناورات التمرين العسكري المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة بين القوات البرية السعودية والإماراتية المصير 1 .

وبدأت مناورات التمرين منذ عدة أيام، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية، واكتساب المهارات والخبرات في هذا التمرين.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
11:50 PM

استمرار مناورات تمرين "المصير 1" بين القوات البرية السعودية والإماراتية

لرفع مستوى الجاهزية القتالية للضباط والأفراد واكتسابهم المهارات والخبرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تستمر مناورات التمرين العسكري المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة بين القوات البرية السعودية والإماراتية المصير 1 .

وبدأت مناورات التمرين منذ عدة أيام، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية، واكتساب المهارات والخبرات في هذا التمرين.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,631
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,221
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,195
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,242

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