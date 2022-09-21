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الطقس اليوم: غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

ضباب خلال الليل والصباح الباكر على "الشرقية" وساحل البحر الأحمر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على ساحل البحر الأحمر، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 34 كم/ساعة، تتحول إلى ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الطقس اليوم: غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على ساحل البحر الأحمر، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 34 كم/ساعة، تتحول إلى ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
10:09 AM

الطقس اليوم: غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

ضباب خلال الليل والصباح الباكر على "الشرقية" وساحل البحر الأحمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على ساحل البحر الأحمر، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 34 كم/ساعة، تتحول إلى ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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